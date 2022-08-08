前男友PO文太露骨　專業女釣手持刀鎚登門砸窗！警舉槍喊冷靜

▲李女持菜刀、鐵鎚闖前男友鍾男家中砸毀落地窗，警方到場亮槍制止。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

記者張君豪／台北報導

8月4日上午10時許，台北市萬華區西昌街某舊公寓2樓發生一起李姓女子（37歲）持刀具鐵鎚闖入鍾姓前男友（35歲）家中嗆聲事件！當時李女持菜刀鐵鎚敲破前男友家中落地窗闖入理論，鐘男見對方情緒激動持刀，嚇得躲入房間內反鎖報警求助。警方到場後，李女持刀對峙，經警員亮槍要她放下刀械，這才化解持刀對峙危機。據了解，鐘男在兩人分手後，曾在臉書PO文表示與李女曾一起泡湯過夜，試圖表達挽回感情之意，但李女認為對方亂發文敗壞她名聲，才會持刀上門理論。

萬華警方表示：龍山所當時接獲民眾報案，指稱在萬華區西昌街上有女子持刀闖入她家意圖恐嚇、傷害、毀損案件，員警到場現場，發現李女左手持菜刀、右手持鐵鎚敲擊前男友鍾男的房門，警員見情況危急立刻亮槍制止，「妳冷靜、冷靜歐，需要支援需要支援，現場嫌犯持刀」，鍾男則是躲於房內並擋住房門，警方亮槍要求她放下刀械，所幸順利上前制止李女並將她逮捕。

警方調查，發現鍾男與李女為前男、女朋友關係，雙方均熱愛海釣，結識之後交往一段時間，但已分手兩個月，李女平常為職業釣客，以海釣魚類轉賣給魚販為業，鍾男則在家經營網路販售茶葉生意，雙方分手後，鍾男日前透過臉書PO文揭露兩人曾相約一起泡湯過夜，李女看到PO文後抓狂，認為對方敗壞她名聲，才會持日常海釣用的菜刀等器械工具上門理論。

但李女持刀鎚砸毀前男友住處落地窗實在太嚇人，鍾男對舊情人李女提出恐嚇、侵入住宅、傷害、毀損等刑案告訴，警詢後將李女移送台北地方檢察署偵辦。警方呼籲，感情問題請審慎處理，若發生糾紛，請循法律程序處置，以免觸法。

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