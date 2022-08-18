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大數據預測九合一「國民黨拿17縣市」　六都有2都將變天

▲▼投票,投票箱,民間機構,選舉,選票,監票（圖／記者周宸亘攝）

▲九合一大選及機登場。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者皮心瑀／台北報導

2022九合一大選進入倒數100天，各方陣營戰將已陸續就位，《網路溫度計》根據「2022選戰溫度計」預測最新當選結果，在全台22縣市，國民黨將拿下17縣市，民進黨拿下5縣市，其中，六都之戰，民進黨恐只守得住台南市和高雄市，包括台北市和桃園市有可能變天。

台北市的部分，「選戰溫度計」分析，雖然國民黨勝出，不過市長參選人蔣萬安僅領先民進黨參選人陳時中2.9%；而桃園市，國民黨籍參選人張善政領先民進黨籍參選人鄭運鵬3.5%，雙方呈現激烈交戰。

六都之外，部分縣市選情也呈現膠著，新竹市國民黨籍市長參選人林耕仁以0.5%微幅領先民眾黨籍高虹安；雲林縣長張麗善僅領先民進黨對手劉建國1.4%；在基隆也是藍綠肉搏戰，民進黨籍市長參選人蔡適應以1.3%領先國民黨籍市長參選人謝國樑；澎湖縣現任縣長賴峰偉雖然領先，但和民進黨籍參選人陳光復只有0.2%的微幅差距；苗栗縣長由國民黨籍參選人鍾東錦勝出，不過鍾東錦此次並未被提名，而是宣布自行參選，目前也尚未脫離國民黨籍，後續發展待持續觀察。

中央選舉委員會18日已發布2022年地方公職人員選舉公告，九合一選舉的部分，投票時間從上午8點起至下午4點為止，預估選舉人數將近1930萬人，將選出1萬1023位地方公職人員，並預計在全國設置1萬7648處投開票所，動員超過30萬選務工作人員。

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