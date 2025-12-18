舒華代言桃園觀光影片曝光：周邊好禮限量贈送

圖、文／桃園市政府

桃園市政府近日正式發布由桃園觀光大使、K-POP天團i-dle成員葉舒華主演的桃園觀光宣傳影片，並同步釋出全新形象宣傳美照。舒華以「桃園女兒」視角，細膩串聯自然景觀、歷史文化與都會脈動，引領全球粉絲走入一段「桃園感性」的城市敘事，向世界發出「你的下一站，桃園」的誠摯邀請。

影片中，舒華褪去舞台光環，化身最熟悉家鄉的導覽者，以「這是我心裡的桃園」為主軸，漫步大溪老街、品味百年茶香，於福仁宮感受信仰溫度；走上小烏來天空步道與繩橋，欣賞瀑布與山林景致；走進橫山書法藝術館，感受藝術靜謐之美。畫面亦延伸至拉拉山雲霧繚繞的巨木森林、草漯沙丘遼闊海岸，最後在中壢夜市熱鬧煙火氣中，完整呈現桃園兼具自然療癒、人文底蘊與都會活力的多元樣貌。

▲舒華在橫山書法藝術館，詮釋桃園新舊融合的藝術美學。

▲遠離鎂光燈，舒華沉浸在宇內溪的沁涼負離子中。

為邀請粉絲實際走進影片場景，桃園市政府同步推出多項限定互動活動。特別結合桃園各區景點與舒華隱藏版美照，製作極具收藏價值的「舒華限量2026桌曆」，只要至樂遊桃園FB／IG完成指定社群任務，即有機會抽中！此外，桃園捷運公司也推出「舒華樂桃桃 × 桃捷限定一日票」，購買一日票即贈送限量舒華卡套，卡套共3款隨機贈送，預計12月31日於桃捷各站販售（A20站除外），讓粉絲可循著影片路線暢遊橫山書法藝術館等桃園熱門景點，打開屬於自己的「桃園感性」地圖。

▲舒華邀請全球粉絲：愛上我的家鄉桃園，開始打造你的下一站-桃園

另外，桃園好棧業者亦結合「舒華樂桃桃 × TAOYUAN」小卡各自推出專屬優惠方案，活動只到2026年1月1日止，邀請國內外旅客上桃園觀光導覽網優惠情報專區查詢，來桃園展開一場深度之旅。

【桃園市政府廣告】