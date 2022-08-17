面對人口負成長趨勢　陸17部門聯合發文鼓勵民眾生第三胎

▲大陸持續推動三胎政策以挽救人口負成長危機。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸國家衛健委聯合國家發改委等共17個部門於昨（16）日印發《關於進一步完善和落實積極生育支持措施的指導意見》（指導意見），要求深入實施一對夫妻可以生育三個子女政策及配套支持措施，完善和落實財政、稅收、保險、教育、住房、就業等積極生育支持措施，為促進人口長期均衡發展提供有力支撐。

▲大陸人口負成長呈現長期趨勢。（圖／CFP）

《界面新聞》報導，《指導意見》從提高優生優育服務水平、發展普惠托育服務體系、完善生育休假和待遇保障機制等七個方面，給出20條指導意見。比如，鼓勵地方採取積極措施，支持隔代照料、家庭互助等照護模式。擴大家政企業上門居家嬰幼兒照護服務供給。鼓勵有條件的托育機構與家政企業等合作，提供上門居家嬰幼兒照護服務等。

業內人士分析，這份指導性文件並非法律，只是闡述和說明開展某項工作的基本思想、原則和要求，並不具有強制性，加之地方政府的財力有限，因此落實效果仍有待觀察。

該名業內人士表示，《指導意見》提出的鼓勵生育措施「並無太多新意」，「政策的著力點應該是減輕生養壓力，比如應該將幼兒園納入義務教育體系等，但該文件並未提及，而且該文件未明確資金來源，最終支持生育的成本可能仍由地方政府承擔，這可能會影響文件的落地效果。」

▲大陸多地陸續推出三胎補貼政策，現階段成效甚微。（圖／CFP）

大陸國家衛健委黨組1日曾在中共內部刊物《求是》刊文稱，隨著長期累積的人口負增長勢能進一步釋放，總人口增速明顯放緩，「十四五」期間將進入負增長階段。大陸社會科學院前副院長蔡昉也在「2022中國財富論壇」上表示，根據預測，大概在今年或者明年，大陸人口將達到峰值，隨後進入負增長，「這些數據意味著中國將正式進入人口負增長時代，這不是週期性的，不是稍縱即逝的，幾乎是長期的趨勢。」

包括長沙、杭州在內的部分城市擬出台支持生育政策，用「真金白銀」補貼多子女家庭。不過，大陸自2021年6月頒布三胎生育政策以來，由多個省份已公布的2022年上半年出生人口看，數據並不樂觀。