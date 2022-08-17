大陸17部門發文「催生」 　衛健委：嬰幼兒無人照料阻礙生育

▲陸救出生率。（示意圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸國家衛健委於17日上午介紹《關於進一步完善和落實積極生育支持措施的指導意見》有關情況。國家發展改革委社會發展司副司長、一級巡視員郝福慶表示，國內調查顯示，嬰幼兒無人照料是阻礙生育的首要因素，城市中超過1/3的家庭有托育需求，但供給明顯不足，特別是普惠性服務供不應求。

郝福慶表示，各方研究和國際經驗也表明，發展托育對減輕家庭負擔、提高生育意願，具有顯著效果。為此，《指導意見》重點圍繞五個關鍵詞下功夫，也就是「基本、普惠、投資、收費、減負」。

郝福慶進一步指出，基本，就是強化基本公共服務。《指導意見》提出拓展社區托育服務功能，完善嬰幼兒照護等基本公共服務設施，實施公辦托育服務能力建設項目，突出對幼有所育的基本民生保障。

普惠，就是著力增加普惠性服務。發展公辦托育機構，帶動社會力量投資，支持用人單位舉辦，建設社區服務網點，探索家庭托育模式，有條件的幼兒園招收2—3歲幼兒，通過以上多種渠道，鼓勵多方積極參與，有效擴大普惠性服務供給。

投資，就是加大投資支持力度。拓寬托育建設項目申報範圍，中央預算內投資給予建設補貼，通過中央投資的支持和引導，帶動地方政府和社會力量加大投資力度。

收費，就是規範各類服務收費。明確公辦托育機構收費標準由地方政府制定，加強對普惠托育機構收費的監管，合理確定托育服務的價格。

減負，就是減輕機構經營負擔。托育機構水電氣熱按照居民生活類價格執行，各地要建立托育機構關停特殊情況應急處置機制，落實疫情期間紓困政策。

大陸國家衛健委、發改委等17部門16日發布指導意見，內容規範完善和落實積極生育支持措施。《意見》要求，深入實施一對夫妻可以生育三個子女政策及配套支持措施，政策涉及完善和落實財政、稅收、保險、教育、住房、就業等方方面面生育支持措施。該政策被視為大陸解決人口負增長的有力措施。