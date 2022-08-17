竹縣+726　長者第4劑26.5%、嬰幼兒第1劑注射率僅17.5%

▲新竹縣今日新增726例本土病例。（圖／新竹縣政府提供）

記者陳凱力／新竹報導

新竹縣今(17)日新增726例本土確診案例，居家隔離920人、居家照護列管人數2190人。統計至8月16日為止，新竹縣今年累計確診人數12萬8512人。

竹縣衛生局統計，截至昨天(16日)為止，新竹縣COVID-19疫苗第1劑接種率為93.3%、第2劑 86.3%、第3劑69.9%、第4劑5.64%；65歲以上長者第1劑接種率為83.7%、第2劑80.1%、第3劑69.9%、第4劑26.5%；5至11歲兒童的第1劑接種率為77.9%、第2劑接種率為46.2%；出生滿6個月至4歲嬰幼兒第1劑接種率則為17.5%。

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新竹縣各合約醫療院所、13鄉鎮市衛生所接持續安排COVID-19各廠牌、各劑次疫苗接種服務，假日視情況開設社區接種站，方便家長攜帶孩子、或平日沒空的鄉親前往接種，請民眾多加利用。

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