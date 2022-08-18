閨蜜洗完澡「下半身被看光」　鄰居報警！本尊崩潰曝經過：求打碼

▲友人洗澡光溜溜，在自家陽台講電話，結果對面鄰居報警。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



網搜小組／劉維榛報導

在家沒穿褲子，小心也會妨礙風化！一名女網友笑虧，最近男閨蜜來討拍，表示他某天洗完澡，下半身光溜溜在陽台上講電話，結果遭到對面鄰居報警投訴，讓他覺得莫名其妙。奇葩鬧劇曝光後，引來千名朝聖驚呼，「在家不穿衣服是犯了憲法哪一條嗎」、「沒圖沒真相」。

一名女網友在臉書《爆廢公社》笑歪直呼，最近男閨蜜一臉哀怨來訴苦，指稱剛洗澡完沒穿衣服，結果被鄰居看光光就算了，對方家長還氣得報警。

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原PO貼出兩人對話，可見閨蜜無言直呼「昨天對面社區報警」，正當原PO一頭霧水時，閨蜜繼續解釋，「洗完澡，我脫褲子在陽台抽菸，他說他女兒看到。」一席話讓原PO噴笑質疑「是不是在跟我開玩笑？」

閨蜜一臉認真強調，「我忘了穿，因為我在講電話。」原PO則壞心回應，「笑死，等等我PO到爆廢」，閨蜜則崩潰回應，「我害羞，打碼，不要標我！」

▲閨蜜無奈曝當時狀況。（圖／翻攝爆廢公社）



超糗經歷曝光後，底下網友紛紛笑到併軌回應，「男閨蜜覺得委屈，被看光還要被報警」、「要是女生可能就不會被報警，可能會呼朋引伴」、「沒圖沒真像，沒照片無法想像」、「對面社區現在應該是在瘋狂討論cm」、「好歹也繫個領帶」、「到底為什麼在自家沒穿也要被報警啊，靠X喔」、「結果隔天她女兒跑來求認識」、「鄰居報警只是為了求聯絡方式」。

▼網友歪樓求照片。（圖／翻攝爆廢公社）

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