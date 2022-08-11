「阿嬤借我錢」婦險遭詐35萬　怕被家人責備...警1句話讓她笑了

▲▼台中一名阿嬤被員警成功阻詐，心情一下子開心、憂心，有如三溫暖。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市70歲陳姓阿嬤一早看到愛孫傳LINE早安圖，心情很開心，不久孫子自稱積欠貨款急需35萬元，愛孫心切的阿嬤趕緊到銀行匯款，行員察覺她以前沒領過這麼多錢，即時通報警方，員警到場請阿嬤聯繫上孫子，確定平安後，阿嬤才驚覺差點被騙，但下一秒臉色又變了，萬一家人知道她差點被騙，一定會被責罵，員警安慰趕緊安慰她說：「不會啦！如果真的匯出去才會被罵」阿嬤聽完又開心的笑了。

台中市警第二分局文正派出所警員葉旻傑、蔡昀倫，日前上午10點接獲台中二信五權分社陳姓行員通報，1名陳姓阿嬤要匯35萬元，由於她從未一次匯這麼多，疑似遭到詐騙。

員警到場了解，原來阿嬤一早看到孫子的LINE，先是問候早安，讓阿嬤相當開心，後來孫子供稱積欠35萬元貨款，阿嬤二話不說趕去銀行匯款，葉員請阿嬤打電話給孫子確認真偽，結果孫子在電話中表示自己帳號遭盜用，根本沒有積欠貨款，阿嬤這才鬆了一口氣，直說「沒事就好」。

差點被騙的阿嬤理應開心，卻因想到自己險遭詐騙，差點把積蓄白白送人，擔心被家人知道會挨罵，心情又難過起來，葉員趕緊安慰阿嬤「不會啦！如果真的匯出去才會被罵」，阿嬤這才嘴角失守，噗哧一笑。