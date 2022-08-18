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女兒在南科工作　被騙去柬埔寨「失聯6個月」！母看斷臂槍斃片淚崩

▲賴憲政上《驚爆新聞線》揭密KK園區。（圖／翻攝自YouTube／驚爆新聞線）

▲賴憲政上《驚爆新聞線》揭密KK園區。（圖／翻攝自YouTube／驚爆新聞線）

記者施怡妏／綜合報導

國人被高薪工作誘惑，受騙至柬埔寨等國後遭人蛇集團凌虐、性侵，甚至活摘器官，近期受到社會關注，名嘴賴憲政在《驚爆新聞線》分享KK圈區的恐怖內幕，「如果柬埔寨是地獄第9層，那KK園區就是地獄18層」，他分享有個媽媽的女兒被騙到柬埔寨，失聯6個月，看到柬埔寨斷手槍斃影片淚崩。

名嘴賴憲政透露，親戚傳了一則影片給朋友媽媽，內容是年輕人被砍斷雙臂，最後遭槍斃，對方每看一次就哭一次。該母親透露，因為女兒已經失蹤6個月了，本來在南部的科學園區上班，被騙去柬埔寨工作，至今無音訊，因此每次在網路上看到柬埔寨的照片或是影片都會大哭，哭到眼淚都乾了。

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▲賴憲政上《驚爆新聞線》揭密KK園區。（圖／翻攝自YouTube／驚爆新聞線）

▲媽媽至今都聯絡不到女兒。（圖／翻攝自YouTube／驚爆新聞線）

賴憲政透露，KK園區四周有4公尺的高牆，還有鐵絲網通電，武警都是來自緬甸境內最大的叛軍組織「克倫民族」，定點站哨持槍巡園區，園區裡面「黃賭毒」都有，只要送兵部有一半以上的人都沒出來過，甚至還聽說有人反抗，被送進兵部，兩天之後就被「處理掉了」。

賴憲政表示，大家都知道KK園區在做這些殘忍的事情，但即使有人去報案，緬甸政府也管不到，緬甸政府的軍隊曾經到過KK園區，結果一看到叛軍出現，政府的軍隊就撤走了，「現在進去那邊（KK園區），只有4個字，叫做死路一條」。

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關鍵字：

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