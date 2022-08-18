詐騙犯向受害者求救「為何不報警？」　5港人失聯囚禁東南亞

▲緬甸KK園區被外界認為是最危險的詐騙園區，外部用鐵絲網圍著。（圖／翻攝自微博／EX極夜）

記者任以芳／綜合報導

近日到柬埔寨打工詐騙頻傳，不只台灣人被騙去當地，淪為詐騙集團人球，慘遭毆打、性侵。香港入境處近期也公佈，從今年1月至今接獲17名港人家屬求助。綜合港媒報導稱，還有五名港籍人士下落不明。其中一名受害者父親向警方求救，供稱兒子去泰國被囚禁，轉賣到緬甸後失聯。另一名港籍男子同樣受困緬甸，到甚至向被詐騙的苦主求救。

東南亞打工詐騙案不只台灣人受害，香港入境處也證實接獲17名港人家屬求助，疑似在泰國、緬甸、柬埔寨、寮國失聯，其中12人已離開當地，其餘五人處於失聯狀態。

港媒《明報》報導稱，其中一名失聯港籍人士被害家屬指出，兒子是透過網路廣告找工作，七月初赴泰國工作後遭到囚禁，輾轉被帶往緬甸後，電話遭沒收，要求做詐騙工作。兒子曾嘗試逃走遭到毒打，剛開始還能用電話和家人聯繫，至今下落不明。最新案情進度，警方已經展開追查，被害人仍未獲救。

▲緬甸KK園區實景情況。（圖／翻攝自微博／EX極夜）

港媒《01》今（18）日持續追蹤報導港人被誘騙到緬甸打工的經歷。至少3名港人被困緬甸，被迫從事電信詐騙工作。其中一名港人A先生（化名）騙錢後，竟然向受害者求助，劇情十分荒唐。

該報導稱，被詐騙的苦主May（化名）是投資加密貨幣的新手，之前加入一個討論加密貨幣的通訊軟件群組。被困在緬甸的A先生，今年6月加入該群組，之後開始私下聯絡May進行洗腦，推銷理財產品。May之後存入1800元美金，換算約台幣5萬多，發現投資平台遭凍結。

她開始懷疑A先生是騙子，但對方否認。後來，May認為投資加密貨幣被騙難以追討，不打算追究，A先生態度十分積極，「常常問報警沒有，為何不去報警。甚至會指明要去哪一間警署、找哪一位警員。」

直至8月初，A先生突然聯絡May，透露自己有尋死念頭。她當時以為A先生被騙的錢很大，無法承受。對方卻向她表示自己被綁架，被迫從事電信詐騙，甚至向她求助，「我覺得他當時很沮喪，聽他講話語氣聲音，像一個會自殺的人。」

報導稱，這些詐騙營區內裝滿鐵絲網，環境簡陋。被困人士可以在園內，有限度活動，每日靠做詐騙賺取生活費，因此可以有限度用電話。營區內的人，有來自中國大陸、台灣、馬來西亞，也曾經見過有其他香港人。

中國駐緬甸大使館也透過緬甸外交部聯絡解救，但緬甸未能找到受困人。香港入境處「協助在外香港居民小組」收到相關求助後，已即時按求助人意願協助其向當地警方報案，小組了解其中12名港人已安全離開當地。

至於其餘失聯五名港人，相關單位也密切與家屬、警務處、外交部駐港特派員公署、中國駐當地大使館或總領事館保持密切聯繫，並跟進個案。並透過國際刑警的平台聯絡海外執法機構交流情報及協助調查。