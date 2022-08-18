過半車站非兩鐵車站！車站出口就在眼前　「牽自行車卻出不了站」

▲親子團體今前往台鐵踢館，質疑帶自行車通勤和旅遊窒礙難行，要求擴大開放兩鐵車站。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

為推動低碳旅遊，台鐵推動兩鐵共go計畫，不過卻僅有約5成車站為兩鐵車站，自行車可不用摺疊裝袋，「整車」帶上列車，親子團體有15組親子家庭今(8/18)上午前往台鐵踢館，質疑離家8分鐘就有百福車站，卻因不是兩鐵車站，得騎35分鐘到汐止車站才能牽車進出，呼籲台鐵兩鐵服務擴大辦。

根據台鐵規定，若將自行車摺疊或拆解放置於攜車袋中，當成隨身行李，所有列車皆可搭乘。若是自行車整車帶到列車上與乘客同車廂，則僅限兩鐵車站可進出，且僅能搭乘EMU900型區間車、莒光號和PP自強號改裝的兩鐵人車同行列車。

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台灣親子共學教育促進會監事林壯穎表示，台灣鐵路並非每一站都可以上車，兩鐵有239個車站，僅有119站為兩鐵車站，半數車站沒有開放，只能拆解自行車放入攜車袋才能上車，但兒童20吋自行車多數沒有快拆裝置，因此無法裝入攜車袋，攜車袋的重量孩子背起也有很大困難，此規定無疑將無法拆卸收折的兒童自行車拒於站外，要花更多時間和金錢成本才能辦到。

▲親子團體今前往台鐵踢館，質疑帶自行車通勤和旅遊窒礙難行，要求擴大開放兩鐵車站。（圖／記者李姿慧攝）

大腳小腳親子共學團北區家長黃惠琪表示，她是個小孩的媽媽，帶孩子外出大多利用腳踏車和火車串起行程，過程有許多困難，她常常需要跨區雙北，離家僅1.5公里處就有台鐵百福車站，騎自行車到車站只有8分鐘，但因百福車站不是兩鐵車站，要跨區轉乘時只能捨近求遠，得騎35分鐘到3公里外的汐止車站搭火車，期間經過五堵車站也不是兩鐵車站。

親子共學北區暖暖蛇共學中心家長連紹傑則說，他是兩個小孩的爸爸，每年暖暖蛇共學中心都有環島活動，環島被視為實踐團體合作重要項目，都需要團隊合作，也是孩子認識土地重要過程，也會參與社會公共事務，但之前有成員遇到人車無法進出車站，明明下車後出口就在不遠處，但因該車站並非兩鐵車站，因此不能出站，他認為並非不能解決，除人力協助外，也可透過輔助工具。

親子團體呼籲，台灣鐵路以擴大實施兩鐵車站為方向，主動盤點、開放目前已達兩鐵標準的車站，未達開放標準之車站應積極協助改善設施，使兩鐵車站普遍化，讓親子家庭、兒童可實質使用到兩鐵福利，也響應中央所提2050年淨零排放策略達到運輸方面減碳效果，讓親子綠色出遊更可行。