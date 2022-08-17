台鐵帶孩佔位反嗆「售票員阿呆」！他全程坐躺放話　女車長超無奈

記者鄒鎮宇／綜合報導

一名男子帶著有身心障礙的孩子搭乘台鐵，坐錯座位卻不肯起身離開，反而斜躺在座椅上跟女列車長放話，叫對方不要惹他的孩子，「妳惹不起啦」。事後，被佔位的女子看不慣男子囂張的態度，將過程PO網，引起大批網友討論。

▲男子帶孩搭乘台鐵時，霸佔他人座位不肯離開。（圖／翻攝爆廢公社）



該名女網友在臉書社團「爆廢公社」PO出3段影片表示，她17日上午10時從台北車站要前往台南，沒想到上車後發現購買的位置被一對父子霸佔，起初她得知孩子領有身心手冊，願意換位置，但男子購買的車位卻在不同車廂，讓她無法接受，「你位子在3車，我在1車怎麼跟你換？而且你態度真的可以好一點不用這樣。」

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影片顯示，列車長查完票後，先請男子換座位，願意幫忙安排坐在一起的位置，男子也直言「那妳趕快去找」、「那個售票的小姐也是阿呆啦」，並拒絕給列車長看售票紀錄，從頭到尾都表現很不耐煩，斜躺著跟女列車長講話。此外，列車長也體諒表示，今天確實比較沒有座位，願意幫忙父子找其他位置，但男子要先起身將位置還給原PO。

沒想到，男子卻突然說，「趕快協調坐哪裡啦」「妳先去找啦」，雙方頓時陷入沉默，而男子的孩子因玩手機聲音太大，被列車長勸阻「弟弟，手機要關小聲一點喔，不好意思喔」，男子又立刻回嗆「你不要惹他啦，妳惹不起他，我跟妳講，他如果有狀況，妳惹不起他」，列車長則回「大哥，講話可以不用這麼不客氣」。

▲有購票的原PO最後只能坐到其他位置。（圖／翻攝爆廢公社）



接著，男子持續躺坐在椅子上，目光看著手機，邊滑邊說「好啦，快點啦，妳不是說要找兩個位置嗎？是妳先說的啊」，讓列車長非常無奈。

原PO表示，列車長勸說時，男子還罵售票員是「阿呆」，感嘆孩子就在身邊，反諷男子的行為真的是「最好的身教」，「你當初買票也要提，而不是佔著別人的位子大小聲不讓座，還罵別人阿呆，你才無賴吧，莫名奇妙，誰惹不起你？」「我覺得每個人都有各自的立場，最後我也不想讓列車長為難，所以我換位子，只是覺得他很無賴」。

網友看完紛紛留言，「最討厭道德綁架」、「真是不要臉，讓人看了想踹下去」、「整個人還躺著，後面的人都不用坐？」「應該是他有問題吧，連衣服都穿反的」、「列車長太軟了，對這種人客氣什麼啊」、「惹不起，有事嗎，威脅甚麼」、「自己買票阿呆還敢罵售票人員」、「這種直接聯絡下一站請鐵路警察上車處理最快，有時候列車長也沒辦法處理這種」。

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