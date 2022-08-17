台鐵鳴日號骨董機車頭又故障！「顧路」40分鐘　1個月來已第3起

▲台鐵鳴日號又傳出機車頭故障。（資料圖／記者彭懷玉攝）

記者李姿慧／台北報導

台鐵頂級豪華觀光列車「鳴日號」又傳故障，今(8/17)一列6099次鳴日號在新左營車站發生機車頭故障，由於該機車頭為車齡35年到40年骨董車，鳴日號連掛2個機車頭行駛，故障當下改調度次位機車頭，列車延誤40分鐘，所幸旅客最後行程未受影響。據悉，這已是7月以來第3起機車頭有狀況。

台鐵委託旅行社經營的豪華觀光列車「鳴日號」雖然席次不便宜，每次開賣都引起搶購，不過今卻傳出6099次鳴日號在新左營車站發生機車頭故障，台鐵改更換次位第二個機車頭行駛，列車約延誤40分鐘。

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據悉，該起事件已經是7月以來傳出第3起，7月11日一列6098次鳴日號也傳出兩輛機車頭電瓶沒電，無法升弓，台鐵緊急加掛第三輛電力機車，終於順利按行程行駛，該起事件為前一趟司機員忘記關電瓶，導致機車頭無電。

▲▼台鐵鳴日號。（資料圖／記者蔡玟君攝）

7月17日也傳出一列6030次鳴日號異常，列車延遲，經查疑似為電子卡故障；今(8/17)又發生6099次鳴日號機車頭故障，疑似是發電機等故障，列車行駛至一半無法全速運轉。

由於鳴日號機車頭為車齡35年到40年的老舊機車，為確保鳴日號能順利運轉，台鐵鳴日號一向連掛2個機車頭行駛，以防其中一個發生異常，另一個機車頭可以馬上替駛。

對此，台鐵表示，目前已採購新電力機車，預計明年中旬可抵台交車，屆時鳴日號將更換新機車頭，更換新車前，將加強老舊車輛檢修。

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