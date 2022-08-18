搭車被陌生男「手摳奶頭」　妹子驚喊一聲！釣出過來人：差點抓到雞

▲不少人喜歡搭公車通勤。（圖／記者劉維榛攝）

記者朱祖儀／綜合報導

在尖峰時間搭大眾交通工具，難免會和他人有肢體接觸。一名女子透露，近日搭公車因為人潮比較多，有男乘客經過人群的時候，手指甲不小心碰到她的奶頭，讓她當場叫了出來，但不確定對方是不是故意的，所以也不敢大聲喝斥，不知道該如何是好。PO文一出隨即掀起熱議。

原PO在「Dcard」發文表示，15日晚上搭公車的時候，看到一名粉紅色頭髮、背著側背包的男生上車，當時車上很擁擠，對方似乎想穿過人群到後方位置，走過的時候就不小心和她有肢體碰觸。不過尷尬的是，因為對方指甲比較長，「大拇指的指甲剛好摳到我奶頭」。

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原PO表示，由於自己的內衣材質比較薄，所以可以明顯感覺到奶頭被觸摸，當下不小心叫了出來，幸好聲音很小，並沒有被其他人聽到。但她表示，碰到這種情況不知道該如何是好，因為無法確定對方是不是故意的，也不敢直接說「喂，你碰到我胸部」，這樣感覺更加奇怪，因此只好PO文求助。

▲陌生男乘客摳到原PO的乳頭。（圖／翻攝自Dcard）

不少人看到後紛紛表示，「當下沒即時向對方反應，你下次不一定會遇到他，這次就當對方不小心的，以後要多一點警戒，留意經過自己身邊的陌生人」、「以後習慣背對走道吧」、「通常有人過來又很擠的情況應該會護住胸部吧？在捷運或大眾交通工具上我都會這樣」、「下次人多，看能不能用包包護住自己胸部」、「我是豐滿的女生，只要進電梯、擁擠的車上 ，或意識到有人會很靠近，我都習慣有護胸的動作，可以參考看看」。

也有人分享自己的類似經驗，表示「擠公車真的難免發生尷尬的狀況，之前我準備下車往前走，突然公車來個急煞，在慶幸自己核心Hold住了，又來個急轉彎，我整個身體往旁邊前撲，想要抓欄杆，結果差點要抓到欄杆旁邊男生的雞，在要抓到的瞬間，男生用手臂擋住了，他也叫了蠻嬌羞的一聲…超丟臉」、「有一次下雨天擠公車，雨傘放在地上，而旁邊剛好坐了一個男生，下車時我沒看仔細，雨傘沒拿到，倒是抓起了他腳的大拇哥」。