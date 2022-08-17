女老闆床上激戰女婿！女兒目睹「纏綿1幕」冷笑：我老公厲害吧

▲女客戶發現媽媽和老公的關係不單純。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者朱祖儀／綜合報導

夫妻最重要的就是「忠誠」。一名傳產千金先前發現老公和媽媽之間似乎有不單純的關係，就請徵信社到家裡裝針孔攝影機調查，沒想到真的看到不堪入目的畫面，但她當下情緒沒有失控，而是冷笑說「我老公厲害吧」，原來這段婚姻是長輩撮合的，因此她並沒有打算求償，只希望能夠就此結束婚姻。

網紅四叉貓近來和立達徵信社合作拍影片，立達徵信社負責人謝智博在影片中分享個案，表示先前曾接到一名女客戶，對方是傳統產業的千金，媽媽是女老闆，父母很早就離婚了，公司是媽媽和媽媽男朋友一起開的，因此認識了媽媽男友的兒子，2人在長輩的撮合下結婚了。

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女客戶結婚後仍和媽媽住在同一棟大樓裡，該大樓1樓是工廠，2樓是辦公室，3、4樓就是住家。但她有時候從辦公室要上樓的時候，會看到媽媽從老公的房間出來，原先猜想可能是對方剛好到房間拿東西，但走進去一看，發現男方竟然是全裸的。不只如此，偶爾還會看到媽媽在摸老公的手臂跟大腿，說「你辛苦了，我再幫你燉湯補補身子」。

▲最後真的拍到老公和媽媽纏綿的畫面。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

為了查清楚真相，女客戶就委託立達徵信社在家裡裝針孔攝影機，不久後果真拍到媽媽在她老公身上「顛鸞倒鳳」，不停在床上纏綿的畫面。謝智博表示，當下以為女客戶看到畫面後會崩潰、生氣或大哭，沒想到對方竟然笑了一下，說「你看！我老公很厲害吧」，認為對方應該是已經絕望到極點，「荒謬的幽默感就會取而代之」，避免自己失控。

最後因為女客戶認為，這段婚姻本來就是在家人湊合下才結合在一起的，覺得自己這輩子欠媽媽的債已經還清了，所以不打算求償，只希望有了那段畫面之後，可以和先生和平分開，最後也真的順利離婚。

▼傳產千金片段於12:49~14:43。