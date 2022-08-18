「E奶人蛇集團」瓦解關鍵是他　蛇蠍女起底！王八機業務成詐團代理

記者葉國吏／綜合報導

彰化一名41歲張姓女子組成人蛇集團，3個月內誘拐50位台灣人到柬埔寨，最後因為其中1人身體不是被詐騙集團退貨，返台後舉發張女才被發現。根據了解，張女原本是在台灣賣王八機，專供中國來台人士滯台期間使用，後來因疫情接觸到柬埔寨詐騙集團，最後才躍升成為柬埔寨詐騙在台總代理。

▲彰化人蛇集團首腦張女涉嫌拐賣國人赴柬埔寨。（圖／記者鄧木卿翻攝）

檢警調查，張女與同夥以多組臉書帳號在社團「偏門工作」張貼徵才廣告，主打月薪新台幣10萬元，招募打字員、機房維護人員等，見受害者受到高薪吸引上當後，先將人帶往旅館住宿，並辦理護照、簽證，隨後在載往桃機搭機出境赴柬，全程都有成員監控陪同，以防「豬仔」反悔逃跑。

▲「人蛇女首腦」張女涉嫌拐賣國人赴柬，每成功拐1人，可獲10萬元報酬。（圖／記者鄧木卿翻攝）

首腦張女雖然已經41歲，但身材相當姣好，還擁有傲人的E罩杯，平時穿著也相當清涼，不吝露出雪乳。不過這次張女為首的集團會被瓦解，主要是一位被騙去柬埔寨的台灣人，身體不適、柬埔寨詐騙集團怕這位台灣人還沒做事就過世，徒增他們困擾，於是退貨送回台灣。

這位台灣人因禍得福，一返台就馬上報警揭發這位爆乳女人蛇，讓整個集團瓦解。根據《自由時報》報導，張女原本是在販售王八機（預付卡電話）業務，專門提供中國滯台人士使用，後來認識在中國的詐騙集團，又因疫情緣故，柬埔寨詐騙集團轉跟張女合作，彰女遂從王八機業務變成詐騙集團在台總代理，3個月內騙了50位台灣人到柬埔寨。