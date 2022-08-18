桃機直擊！今早「名人帶團」20多人飛柬埔寨　原因曝光

記者陳俊宏、游宗樺／連線報導

台人赴東南亞詐騙案層出不窮，《東森新媒體ETtoday》連3天直擊桃園機場，今天（18日）一早有一團20多人要飛到柬埔寨金邊，參加全球撲克競技最大賽事──「WPT世界撲克巡迴賽」，並且由台灣華人德州撲克競技協會理事長戴興雄帶領前往。航警得知他們此行目的，大讚「為國爭光！祝你們成功！」

▼戴興雄率團前往柬埔寨金邊參賽。（圖／記者游宗樺攝）



▼航警得知民眾要去柬埔寨參賽，大讚「為國爭光！祝你們成功！」（圖／記者游宗樺攝）

戴興雄曾在2019年到柬埔寨參加德州撲克大賽，他受訪提到，之前去金邊的印象覺得那邊治安算不錯，人算是滿友善的，物價比台灣便宜一些，但當時成績不算理想，所以今年打算再次挑戰來為國爭光，力拼最高台幣約2000萬元的獎金。

戴興雄補充表示，此次參加的是全球撲克競技的最大賽事──「WPT世界撲克巡迴賽」，由於自身在私立科大教授德州撲克競技，因此這次是以台灣「競技撲克國家隊」領隊身分，帶領20名團員出賽，主辦單位已幫忙代訂處理機票、住宿，預計在金邊的一家賭場，與來自30多國的選手競爭。而航警得知他們此行目的，大讚「為國爭光！祝你們成功！」

▲▼今早桃機最新畫面。（圖／記者游宗樺攝）



今日上午6時50分華航飛往金邊的報到櫃檯未見航警，據警方表示，為將宣導效益最大化，因此做出適當人力配置，改集中人力派員，在報到人數較多的長榮航空聯合報到櫃檯，進行旅客關懷，宣導關懷對象將不限於飛金邊旅客，而是擴大到與飛東南亞有關航班。

頻傳台人赴柬埔寨、緬甸、泰國等東南亞國家，遭賣器官、性侵虐打。警方呼籲，民眾要赴海外工作前，務必查明資方是否為合法公司行號，工作內容有無符合當地法令，審慎評估工作契約；如不慎遇到類似狀況，請立即向我國駐外使領館請求協助，若有親友於國外遇到上述情況，也請立即向警察機關完成報案，警方會通知外交部啟動急難救助。