鄭運鵬獲民進黨提名　張善政譏：走了個抄襲的、來個挺抄襲的！

▲民進黨中央提名立委鄭運鵬角逐桃園市長選舉，國民黨桃園市長參選人張善政受訪時說，「走了一個抄襲的，來了一個挺抄襲的」，蔡英文應該要有交代。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

針對民進黨中央今天提名鄭運鵬參選下屆桃園市長，對手的國民黨張善政受訪時表示，蔡英文主席還沒為提名林智堅道歉，「走了一個抄襲的，來了一個挺抄襲的」，盼蔡英文還是要給個交代；至於鄭運鵬與民眾黨賴香伶都帶職參選，張善政認為，是否辭掉立委身分，他們自己要決定，「我們的鄉親自己心裏面會有一把尺」。

▲國民黨桃園市長參選人張善政在座談會上向支持鄉親說明參選理念。（圖／記者沈繼昌翻攝）

民進黨中央今天正式提名立委鄭運鵬參選下屆桃園市長，張善政下午參加「議起相挺動起來」五楊聯誼座談會，會後受訪時指出，民進黨現在提名了鄭運鵬，我覺得先前蔡英文主席還沒有爲提名林智堅道歉；大家都知道，「走了一個抄襲的，來了一個挺抄襲的」，我覺得蔡英文還是要給個交代。

▲國民黨桃園市長參選人張善政今天參加「議起相挺動起來」五楊聯誼座談會，接受支持者贈送「勝利」書法作品祝福。（圖／記者沈繼昌翻攝）

針對賴香伶與鄭運鵬都帶職參選，張善政說，要不要辭掉立委的身分，由他們自己決定，我想我們的鄉親自己心裏面會有一把尺。

此外，鄭運鵬最近一天跑13場行程，是否有行政不中立的問題？張善政則認為：「我們的行程也不遑多讓，在選舉時間，大家爲了能夠多認識鄉親，跑行程這麼頻繁、這麼辛苦是應該的。」至於是否有行政不中立問題，張善政強調，當然希望鄭文燦市長在這個過程裏要保持行政中立。

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