陳時中喊公布大巨蛋檔案　蘇煥智：內政部先公開會議紀錄

▲陳時中今天上午出席大巨蛋政策方針記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨台北市長參選人陳時中17日公布大巨蛋政見，主張「保證安全、體育優先、公布檔案」3大保證。不過，有志角逐北市選戰的前台南縣長蘇煥智表示，內政部下屬的台灣建築中心與消防技術審議委員會應該主動向公眾公開會議記錄，讓公眾監督大巨蛋審議過程。

陳時中今天舉行記者會公布大巨蛋政見，提出3個態度稱，他將嚴格要求遠雄依照中央法規進行消防及應有的性能測試，才能核發使用執照；要求讓運動賽事與其他活動的比例符合大眾的期待，保證一定會讓大巨蛋能夠舉辦棒球賽事；一定會將過去24年所有的決策、會議、協商過程公布，堅持公開透明原則，讓事實說話。

對此，蘇煥智今天表示，社會大眾對於台北大巨蛋審議過程應有知情權，但內政部不但沒有公開消防技術審議委員會歷來的會議紀錄，委員名單也沒有在內政部網站上公開，有欠公開透明，內政部應該要公開消防技術審議委員歷來對台北大巨蛋審議的會議紀錄與委員名單，讓審議過程公開透明以昭公信，並且可以讓有專業的社會大眾公開檢視是否刁難台北市政府。

另對於陳時中表示會公開檔案、保證一定安全並可以舉辦棒球賽事，蘇煥智表示，目前公開內政部審查會議記錄才是當務之急，透過公開透明程序才能讓台北大巨蛋擺脫政治口水，才會有真正的安全。