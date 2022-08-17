表揚辛苦長照英雄　台中市金照獎徵件起跑

▲表揚辛苦長照英雄，台中市衛生局宣布，即日起到9月5日金照獎公開徵件。（圖／台中市衛生局提供）



記者游瓊華／台中報導

表揚辛苦長照英雄！根據台中市政府統計，台中人口數已躍升第二大城市，65歲以上人口以達41萬人，佔總人口的14.73%，因應高齡社會的到來，對長照需求也隨之提高。衛生局為表揚投入台中照顧服務之長照服務單位及個人，將在10月29日舉辦「2022台中金照獎」表揚活動，自即日起至9月5日受理報名，歡迎符合資格者踴躍報名。

衛生局長曾梓展表示，台中市政府為打造「富市台中新好長照」，自107年辦理「金照獎」表揚活動，到今年已是第5屆，藉由此頒獎活動，表揚績優長照團隊及長照服務人員。

「2022台中金照獎」獎項分為「團體類」及「個人類」，「團體類」獎項預計表揚12個服務單位，「個人類」預計表揚12名。

另外有專為男性長照服務人員設計的「長照男神獎」及專屬於年輕人的「長照新星獎」，也有為外籍長照服務人員量身打造的「長照國際巨星獎」；入圍者將安排參加培育課程及研習，透過活動課程互相分享交流實務經驗，創造互動平台，也可以紓解工作壓力，休息後再出發；得獎者均可獲得獎座及獎金，團體類獎項最高獎金兩萬元，個人類獎項最高獎金1萬5000元。