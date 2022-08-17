台中鬼切姨橫向竄出　害小鮮肉騎14萬檔車「蓋棉被」重摔

▲台中大甲15日發生一起車禍，19歲吳男騎乘要價14萬的檔車重摔。（圖／記者許權毅翻攝，下同）



記者許權毅／台中報導

台中大甲區中山路一段與文曲路口15日發生一起車禍，導致檔車騎士當場「蓋棉被」重摔。事發當時一名62歲張姓婦人騎車要左轉進入某巷弄時，竟鬼切橫越，直行的19歲吳男緊急煞車仍來不及，碰撞後整輛車直接「蓋棉被」，所幸2人送醫後皆無大礙。大甲警方表示，初判肇因為張女橫越道路不慎，吳男則是未注意車前狀況。

15日下午16時許，大甲一名吳姓騎士與友人騎車行經中山路一段時，對向一名張姓婦人要左轉進入中山路一段568巷，卻橫向鬼切未禮讓直行車，因此跟直行吳男發生碰撞，吳男疑因煞車不及，整輛車直接360度翻起（俗稱蓋棉被），吳男重摔右側手腳有擦挫傷，張婦則是左腳受傷、後腦勺微腫，2人被送往光田醫院治療後皆無大礙。

事發影片被上傳到YouTube頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」後，車主說自己「被三寶擊落，阿嬤要過不過，快到了才左轉」。大甲警方表示，2人酒測值均為0 .00mg/l，初判肇因為張女橫越道路不慎，吳男未注意車前狀況，詳細肇責仍待調查釐清。

專家表示，吳男騎乘的機車為知名廠商的小仿賽155c.c.白牌檔車，騎乘的有可能是舊款V3或新款V4，售價大約落在13到14萬左右。