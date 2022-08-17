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碩士男求愛不成竟下藥！迷昏正妹淫爪齊出 　母一通電話救了她

▲▼少女,女學生,女大生,女高中生,女國中生。（圖／取自pakutaso）

▲一張姓研究生求愛不成，竟讓愛慕的女友人喝下加迷藥的熱可可，趁她昏睡不醒，在車上猥褻她。（示意圖／取自pakutaso）

記者郭玗潔／台中報導

台中一張姓研究生愛慕女性友人小琳(化名)遭拒絕，竟趁約她喝下午茶時，拿摻了迷藥的熱可可讓她喝下，並在開車送小琳回家的途中，趁她藥性發作昏睡不醒，停車撫摸她的胸部和下體，猥褻得逞，幸好小琳的母親因擔心女兒久未回家，打電話來關心，驚覺電話竟由張男接聽，發現女兒昏迷不醒後急忙報警。台中地院審理後，法官考量張男已與小琳達成和解，判他2年徒刑，緩刑5年，全案還可上訴。

判決書指出，張男愛慕女性友人小琳，示愛不成後，於今年3月17日邀約小琳和陳姓男友人一起到神岡區某甜點店喝下午茶，趁沒人注意，在店外偷偷將成分不明的藥水倒入紙杯，再進店內向小琳說他有自備熱可可和紙杯，拿摻藥的熱可可給小琳和陳男喝下。

隨後張男開車送2人回家，小琳上車不久就因為藥效發作陷入昏睡，張男先送陳男回家，再把車停在路邊停車格內，將手伸進小琳衣褲中，隔著內衣、內褲撫摸她的胸部和下體。

此時小琳的母親因女兒遲遲不回家，打電話給她，卻是張男接聽電話，母親得知小琳此刻昏睡不醒，馬上緊急報警、叫救護車到現場。

張男到案時坦承犯行，法官考量他犯案時年僅22歲且仍在學，犯後一再表示後悔，且積極與被害人達成和解，審酌他碩士肄業、經濟小康等情狀，依以藥劑強制猥褻罪，處有期徒刑2年，緩刑5年，全案還可上訴。

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