高醫冷血槍手4hrs火速落網　陳其邁：不容許任何人破壞治安

▲恐怖槍手抓到了！闖高醫近距離槍殺1男，警方4小時逮人。（圖／記者許展溢攝）

記者賴文萱、許展溢／高雄報導

高雄市一名王姓男子今（17）日上午高雄醫學院候診區，遭歹徒行刑式開槍，王男頭部、胸部各中一槍倒在血泊中，搶救後仍宣告不治，高雄警方4小時內在台南逮捕行兇的朱姓男子，稍早將兇嫌帶返三民一分局進行偵訊。高雄市長陳其邁也立即抵達警局，他表示，絕不容許任何人破壞高雄治安，特別感謝警察同仁在最短時間內，迅速將兇嫌逮捕到案，展現高市警局打擊犯罪的決心跟效率。





▲▼恐怖槍手抓到了！闖高醫近距離槍殺1男，警方4小時逮人。（圖／記者許展溢攝）

朱男在今年2月初的某天深夜，曾開槍槍擊王男，但被王男幸運逃過，駕車逃走，這次朱男趁罹癌保外就醫，再度鎖定到醫院就醫的王男開槍，王男無法逃過死劫，遭行刑式開槍斃命。

警方了解，王姓被害人與朱姓槍手先前就認識，疑似金錢糾紛導致這起槍擊案，在鎖定特定對象後，立即持拘票逮人，嫌犯稍早在台南安平落網，身上還被發現藏有19發子彈，警方目前已將人帶回三民一分局進一步偵訊。

▲▼高醫槍擊案，高雄市長陳其邁赴警局致謝基層同仁。（圖／記者許展溢攝）

陳其邁稍早前往警局受訪表示，不容許任何人破壞高雄治安，他本身是醫師，對於醫療現場的暴力行為更加重視，在第一時間接獲林炎田局長通報後，立刻指示務必在最短時間將嫌犯逮捕到案。

陳其邁表示，特別感謝警察同仁無私的付出，在4小時最短時間內，迅速將兇嫌逮捕到案，展現高市警局打擊犯罪的決心跟效率。

他再三強調，絕不容許挑戰治安公權力的任何暴力行為，打擊犯罪不手軟，再次感謝基層同仁守護市民的努力，今天特別來這表達敬意跟感謝，相關受害者家屬也已指派民政局全力協助善後。