黃珊珊酸沒資格說大巨蛋　陳時中競辦3問回擊：不敢承諾？

▲民進黨台北市長參選人陳時中。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨台北市長參選人陳時中17日公布大巨蛋政見，主張「保證安全、體育優先、公布檔案」3大保證，卻被副市長黃珊珊酸爆，「不是把別人做的事開記者會再講一遍，就叫做政見」。對此，陳時中競辦總幹事吳思瑤回嗆，黃珊珊應回答3問題：為何柯市府要把防火防災審查當作政黨鬥爭？為什麼要大張旗鼓開MOU簽訂記者會？為什麼不敢承諾體育競技使用天數比例？

陳時中今天舉行記者會公布大巨蛋政見，提出3個態度稱，他將嚴格要求遠雄依照中央法規進行消防及應有的性能測試，才能核發使用執照；要求讓運動賽事與其他活動的比例符合大眾的期待，保證一定會讓大巨蛋能夠舉辦棒球賽事；一定會將過去24年所有的決策、會議、協商過程公布，堅持公開透明原則，讓事實說話。

不過，黃珊珊在臉書批評，所謂政見發表與跑步、游泳比賽不同，「不是你做什麼他就做什麼，把別人做的事抄來再講一次，是不允許的」，北市府堅守公共安全，否則無須與遠雄耗這麼久，一個政黨為了選舉，蓋出負評連連、充滿安全疑慮且廁所門還裝反的新竹棒球場，真的沒資格再說自己多為公共安全著想。

對此，吳思瑤透過新聞稿回擊，提出3大質疑：第一，如果公共安全經得起檢驗，為何柯市府要把防火防災審查當作政黨鬥爭？而不願依BOT 精神，要求遠雄做好煙控實體測試相關計畫？第二，如果市府堅持公開透明，為何目前大巨蛋網站公布的資訊，很明顯的不完整？例如黃副市長主導的權利金 MOU 協商會議記錄，就沒有在網站上公布。如果黃珊珊副市長認為這不是重要資料，那為什麼要大張旗鼓開 MOU 簽訂記者會？

吳思瑤指出，第三、體育優先如果沒有疑慮，何以柯市長在週一專案報告中，不敢具體承諾市議會教委會所做的體育競技使用天數比例決議？為什麼市府一再以球場硬體規格可打棒球，來迴避營運執行計畫書未規劃職棒比賽問題，以及場地租金過高可能導致的職棒賽事可行性問題？呼籲黃珊珊具體向市民大眾解釋以上疑問，不要避重就輕甩鍋中央。