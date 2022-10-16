馬國女大生今相驗！父母冒雨到場伴愛女　走出解剖室「癱軟淚崩」

記者黃彥傑、張君豪、莊智勝／台北報導

24歲馬來西亞籍蔡姓女子來台就讀銘傳大學，不料竟遭結識不久的陳姓無業男子(30歲)勒斃，全案曝光後引起社會輿論譁然。警方初步調查，發現全案疑點重重，今(16日)下午檢警在板橋殯儀館解剖蔡女遺體釐清案情，父母稍早走出解剖室，2人均激動痛哭，一度需要旁人攙扶。

▲馬國女大生相驗，父母走出解剖室痛哭。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

這起震驚國內外的馬國女學生命案，肇因13日傍晚新北市三峽警方接獲民眾報案有男子在鶯歌租屋處服藥自殺，警消緊急將自殺者陳男送醫，陳男一息尚存卻透露自己在士林區大東路民宅內殺害蔡女，整起命案才曝光。

北市警方接獲新北警傳遞命案資訊後，立刻派員到場，果真發現蔡女陳屍住處內且氣絕多時，且脖子上有勒痕，懷疑遭陳男動手勒斃殺害；轄區士林警方立刻派員趕赴醫院戒護涉案陳男。

▲馬國女大生今解剖相驗，釐清案情。

但警方鑑識人員發現，死者蔡女遭勒斃過程，手掌指甲並無因反抗兇嫌施暴勒頸，留下對方的手臂皮膚毛屑或防禦性傷痕，陳嫌手臂、身體也沒任何抓傷、瘀腫；檢警指出，命案中遭勒斃的被害人，因窒息劇烈痛苦，通常因生理反應，定會激烈反抗造成上述物理性創傷，這也是犯罪偵查釐清勒斃命案過程中重要的關鍵證據。

不過，涉案陳男及死者蔡女身體、手臂、指甲並無上述痕跡，顯示蔡女遭勒斃前並無任何抵抗跡象，檢警懷疑蔡女可能遭下藥昏迷後慘遭殺害，或者不排除陳男可能是加工自殺的執行者，但上述假設仍須後定死者遺體相驗後，由法醫對女死者進行體內毒藥物採樣檢測才能釐清。

今北市大雨滂沱，稍早檢警針對蔡女遺體進行解剖相驗，蔡女父母也冒雨到場，2人從解剖室走出時，仍然無法接受愛女離世，忍不住情緒潰堤、落淚痛哭，一度癱軟需要旁人攙扶。