　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

馬國女大生今相驗！父母冒雨到場伴愛女　走出解剖室「癱軟淚崩」

記者黃彥傑、張君豪、莊智勝／台北報導

24歲馬來西亞籍蔡姓女子來台就讀銘傳大學，不料竟遭結識不久的陳姓無業男子(30歲)勒斃，全案曝光後引起社會輿論譁然。警方初步調查，發現全案疑點重重，今(16日)下午檢警在板橋殯儀館解剖蔡女遺體釐清案情，父母稍早走出解剖室，2人均激動痛哭，一度需要旁人攙扶。

▲▼馬國女大生相驗，父母走出解剖室痛哭。（圖／記者黃彥傑攝）

▲馬國女大生相驗，父母走出解剖室痛哭。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

這起震驚國內外的馬國女學生命案，肇因13日傍晚新北市三峽警方接獲民眾報案有男子在鶯歌租屋處服藥自殺，警消緊急將自殺者陳男送醫，陳男一息尚存卻透露自己在士林區大東路民宅內殺害蔡女，整起命案才曝光。

北市警方接獲新北警傳遞命案資訊後，立刻派員到場，果真發現蔡女陳屍住處內且氣絕多時，且脖子上有勒痕，懷疑遭陳男動手勒斃殺害；轄區士林警方立刻派員趕赴醫院戒護涉案陳男。

▲▼馬國女大生相驗，父母走出解剖室痛哭。（圖／記者黃彥傑攝）

▲馬國女大生今解剖相驗，釐清案情。

但警方鑑識人員發現，死者蔡女遭勒斃過程，手掌指甲並無因反抗兇嫌施暴勒頸，留下對方的手臂皮膚毛屑或防禦性傷痕，陳嫌手臂、身體也沒任何抓傷、瘀腫；檢警指出，命案中遭勒斃的被害人，因窒息劇烈痛苦，通常因生理反應，定會激烈反抗造成上述物理性創傷，這也是犯罪偵查釐清勒斃命案過程中重要的關鍵證據。

不過，涉案陳男及死者蔡女身體、手臂、指甲並無上述痕跡，顯示蔡女遭勒斃前並無任何抵抗跡象，檢警懷疑蔡女可能遭下藥昏迷後慘遭殺害，或者不排除陳男可能是加工自殺的執行者，但上述假設仍須後定死者遺體相驗後，由法醫對女死者進行體內毒藥物採樣檢測才能釐清。

今北市大雨滂沱，稍早檢警針對蔡女遺體進行解剖相驗，蔡女父母也冒雨到場，2人從解剖室走出時，仍然無法接受愛女離世，忍不住情緒潰堤、落淚痛哭，一度癱軟需要旁人攙扶。

▲▼馬國女大生相驗，父母走出解剖室痛哭。（圖／記者黃彥傑攝）

▲▼馬國女大生相驗，父母走出解剖室痛哭。（圖／記者黃彥傑攝）

►鍋寶氣炸鍋超優惠價1768元！減油80%　下廚超簡單

►京美銀纖維➤滿額送DC風扇再抽小米掃拖機

ET快訊
尼莎最快今晚轉中颱！　3地總雨量預測上修「恐破千」
快訊／豪雨炸全台　3縣市發布「淹水警戒」
冷氣冬眠前「必做5件事」！　台電：省電又長壽
「高端戰士」周玉蔻衝日本！　找橘色惡魔見驚喜
桃園男獨攀「神仙縱走」失聯2天！　警消冒雨搜救
LIVE／尼莎「雨勢猛烈」持續長大！　氣象局最新說明
爆料網美突道歉！　《原子》小孩退團前吐崩潰心聲

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

豪大雨不停！花蓮9鄉市鎮路段積水管制通行　縣府籲繞道行駛

高雄癡情夫騎車尋失智妻…自摔跌落1.5m深農地！頭部重創不治

疑「防水閘門沒關」宜蘭七賢村成汪洋　檢方出手了

染髮糾紛！高雄22歲女到店家狂撒冥紙　自拍報案要大家評理

越南男持槍逛華西街　民眾嚇壞報警...褲袋搜出槍彈

桃園男獨走苗栗「神仙縱走」失聯2天　警消冒雨搜救中

代理孕母粉專遭批收費高　她發文39筆回嗆「瘋母狗」判賠16萬

馬國女大生今相驗！父母冒雨到場伴愛女　走出解剖室「癱軟淚崩」

長太可愛被摸！阿北去加油變「揩油」　猛撩長髮妹又襲胸慘了

新北妙齡女騎車遭吐檳榔渣「頭很暈」！恐怖男一路尾隨到家

小S逼問姊夫「為何愛大S不愛我」　具俊曄超Q回答全家笑翻XD

梵谷《向日葵》遭潑番茄湯　英國運動人士示威被捕

「國民女婿」羅一鈞唱歌惹！　合體萬芳加碼SOLO《暖暖》

調皮生演被外星人綁架！老師笑場：玩得太愉快了

新手爸分享免拍嗝神器　「2指順脊椎」3秒見效！

妻見尪手機和妹子合照　努力裝大方→吃醋變臉

金高銀熱跳《Hype Boy》笑容超甜　向前男友撒嬌軟腿…孔劉隔空應援

不斷遭遊客譏笑挑釁　猩猩怒拔草皮狠砸反擊

台中加油站遇大媽逆向插隊　排隊車「聯合防守」不給過

妻為色盲尪備特別眼鏡 他見滿山花海噴淚相擁

豪大雨不停！花蓮9鄉市鎮路段積水管制通行　縣府籲繞道行駛

高雄癡情夫騎車尋失智妻…自摔跌落1.5m深農地！頭部重創不治

疑「防水閘門沒關」宜蘭七賢村成汪洋　檢方出手了

染髮糾紛！高雄22歲女到店家狂撒冥紙　自拍報案要大家評理

越南男持槍逛華西街　民眾嚇壞報警...褲袋搜出槍彈

桃園男獨走苗栗「神仙縱走」失聯2天　警消冒雨搜救中

代理孕母粉專遭批收費高　她發文39筆回嗆「瘋母狗」判賠16萬

馬國女大生今相驗！父母冒雨到場伴愛女　走出解剖室「癱軟淚崩」

長太可愛被摸！阿北去加油變「揩油」　猛撩長髮妹又襲胸慘了

新北妙齡女騎車遭吐檳榔渣「頭很暈」！恐怖男一路尾隨到家

普丁堅稱開戰是對的　警告北約與俄衝突「恐致全球災難」

2022黑面琵鷺保育季登場　強調台南保育黑琵成果

27歲男「對精液過敏」慘禁慾10年！　醫1招救了他：症狀改善90%

拚南投、台中輔選！柯文哲不提早回台北　派副市長坐鎮「有掌握狀況」

豪大雨不停！花蓮9鄉市鎮路段積水管制通行　縣府籲繞道行駛

江宏傑當眾脫了洩「超狂巨肌」！　李玖哲一看嚇傻...下秒大噴笑

特斯拉皮卡車遇淹水「可變一艘船」！馬斯克親認證：還能渡河

企排霸主屏東台電開幕週開紅盤　直落三conti收下二連勝

尼莎達輕颱上限「轉中颱時間曝」　3地總雨量預測上修！北市恐破千

必搶神級底妝新品！蘭芝小狐狸聯名氣墊再現、SUQQU乳霜粉餅好上手

「四眼女警」英文超溜狂幫外國人　卸下眼鏡眾人驚：是個大正妹！

社會熱門新聞

台中大雅爆多人「徒手鬥毆」

宜蘭七賢村疑未關閘門　蘭陽溪水倒灌慘淹

高雄失智婦失蹤…亡夫頭七當天尋獲遺體

館長對馬來西亞道歉：來台灣被殺剛好而已

14辣妹14男擠小吃店包廂　狂歡開毒趴

宜蘭大淹水　8遊客受困民宿搭橡皮艇撤離

尼莎暴雨炸宜蘭！災情照片曝「路面全消失」

19歲港女陳屍龍山寺！　監視器拍下死前25分鐘

即／台中2大學生喝到斷片送醫　20歲女橫躺排球場

馬國女慘死遭批台灣治安差　高大成：好100倍

醉警載兒上學出車禍！2車3人撞飛

女學生遭霸凌關禁閉　老師竟回「再忍一下」

陽明山爆「第2波土石流」！里長勘災愛車慘受困

人妻新婚9天就偷吃博士學長　綠夫崩潰：他還來吃喜宴

更多熱門

相關新聞

雨彈猛！網哀「以為住在瀑布」　鄭明典示警「閃電訊號往北移動」

雨彈猛！網哀「以為住在瀑布」　鄭明典示警「閃電訊號往北移動」

尼莎颱風今午最逼近台灣，加上東北季風影響，北部、東北部出現猛烈雨勢，預估明天將出現更劇烈豪雨，氣象局長鄭明典今(10/16)午表示，部分區域對流很強，閃電訊號從花蓮往北移動，且還在持續。

習近平不承諾放棄武統　總統府：兵戎相見絕不是兩岸選項

習近平不承諾放棄武統　總統府：兵戎相見絕不是兩岸選項

持破壞剪偷娃娃機零錢箱　店主堵人報警

持破壞剪偷娃娃機零錢箱　店主堵人報警

最後通牒！新店溪、大漢溪水門將關閉　堤外車輛未駛離將強制拖吊

最後通牒！新店溪、大漢溪水門將關閉　堤外車輛未駛離將強制拖吊

14辣妹14男擠小吃店包廂　狂歡開毒趴

14辣妹14男擠小吃店包廂　狂歡開毒趴

關鍵字：

士林馬來西亞女大生影音

讀者迴響

熱門新聞

51歲男演員心肌梗塞猝逝車內！同劇女星悲慟發文

陽明山深夜爆發土石流！　1路段無法通行

醫院屋頂藏500具腐爛人體　驚悚影片曝

奇蹟復活　他曝死後世界什麼都沒有

劉品言法文超流利！

楊繡惠開罵阿文借錢「演藝圈大姐出聲了」！

尪寵溺餵食！校花婚後爆胖116公斤

不是新冠！大人小孩發燒、狂咳　醫揭原因

日本開車禁1舉動「台人超常做」　罰10萬or關6個月

尼莎恐變中颱！颱風假有望？　氣象局回應了

台中大雅爆多人「徒手鬥毆」

被楊繡惠罵狂借錢「阿文首發聲」！

林襄「掀裙露屁股」大尺度19秒片瘋傳！走光急被打碼

宜蘭七賢村疑未關閘門　蘭陽溪水倒灌慘淹

天王嫂手滑自拍片外流！40分鐘才發現

更多

最夯影音

更多
小S逼問姊夫「為何愛大S不愛我」　具俊曄超Q回答全家笑翻XD

小S逼問姊夫「為何愛大S不愛我」　具俊曄超Q回答全家笑翻XD
梵谷《向日葵》遭潑番茄湯　英國運動人士示威被捕

梵谷《向日葵》遭潑番茄湯　英國運動人士示威被捕

「國民女婿」羅一鈞唱歌惹！　合體萬芳加碼SOLO《暖暖》

「國民女婿」羅一鈞唱歌惹！　合體萬芳加碼SOLO《暖暖》

調皮生演被外星人綁架！老師笑場：玩得太愉快了

調皮生演被外星人綁架！老師笑場：玩得太愉快了

新手爸分享免拍嗝神器　「2指順脊椎」3秒見效！

新手爸分享免拍嗝神器　「2指順脊椎」3秒見效！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面