雨彈猛！網哀「以為住在瀑布」　鄭明典示警「閃電訊號往北移動」

▲氣象局閃電即時觀測。（圖／氣象局）

記者李姿慧／台北報導

尼莎颱風今午最逼近台灣，加上東北季風影響，北部、東北部出現猛烈雨勢，預估明天將出現更劇烈豪雨，氣象局長鄭明典今(10/16)午表示，部分區域對流很強，閃電訊號從花蓮往北移動，且還在持續。

鄭明典今中午在臉書上表示，對流旺盛！颱風外圍雲帶，部分區域對流很強，看到閃電訊號從花蓮方向往北移，訊號還在持續。網友也紛紛回報「戰況」，有網友說「南港區剛剛雷聲隆隆」、「汐止大雷雨中」、「台中東勢好像有聽到雷聲」、「台北，以為自己住在瀑布裡」。

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▲氣象局長鄭明典指閃電訊號往北移動且持續中。（圖／翻攝鄭明典臉書）

颱風外圍環流和東北季風共伴效應還沒進入最強時刻，今已帶來驚人雨勢，天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今午也指出，致災性大雨狂灌不到半天，宜蘭大同雨量已有638毫米、桃園復興395毫米、新竹尖石238毫米、花蓮玉里216毫米。

根據氣象局預報，今受颱風外圍環流及東北季風增強影響，新竹以北、東半部地區及恆春半島有陣雨，其他地區亦有局部短暫陣雨，北部、東半部地區及中部山區並有局部大雨或豪雨發生的機率，尤其東北部地區及新竹以北山區有局部豪雨等級以上降雨發生的機率。