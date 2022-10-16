學者「習近平二十大談台灣比重不高」：暗示短期不進行武統

▲習近平。（圖／翻攝自央視新聞）



記者陶本和／台北報導

中共中央總書記習近平今（16）早在二十大大會上發表政治報告」，提出新時代解決台灣問題的總體方略，促進兩岸合作交流，堅決反對台灣獨立分裂與外部勢力干涉。對此，加拿大約克大學副教授沈榮欽在臉書評估，這暗示短期內不會對台灣進行武統。

對於香港局勢，習近平表示，黨全面準確推進「一國兩制」實踐，堅持「一國兩制」、「港人治港」、「澳人治澳」、高度自治的方針，推動香港進入「由亂到治」走向「由治及興」的新階段，香港、澳門保持長期穩定發展良好態勢。

在台海問題方面，習近平指出， 面對「台灣獨立」勢力分裂活動和外部勢力干涉台灣事務的嚴重挑釁，「我們堅決開展反分裂、反干涉重大鬥爭，展示了我們維護國家主權和領土完整、反對台獨的堅強決心和強大能力。」

隨後，習近平談話中再提到，他們提出新時代解決台灣問題的總體方略，促進兩岸交流合作，堅決反對「台灣獨立」分裂行徑，堅決反對外部勢力干涉，牢牢把握兩岸關係主導權和主動權。

對此，沈榮欽在臉書表示，習近平談台灣的比重不高，且說「我們提出新時代解決臺灣問題的總體方略，促進兩岸合作交流，堅決反對台獨分裂行徑與外部勢力干涉，牢牢把握兩岸關係主導權和主動權。」暗示短期內不對台灣進行武統。