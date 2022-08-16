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大學學費要分級　台大校長候選人建議：依家長收入高低繳交

▲▼台大法律系講座教授陳聰富認為，將台大作為培育大師的搖籃。（圖／記者許敏溶攝）

▲台大法律系講座教授陳聰富提議，學雜費繳交標準根據家長收入高低分級。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

大學學雜費一直備受關注，在今（16日）晚舉辦第二場候選人治校理念說明會上，候選人之一的台大法律系講座教授陳聰富，提出「分級學費制度」想法，陳說，就是根據家庭收入高低，作為學生繳交學費的依據，而收入高的家庭繳交比較高的學費，經濟弱勢學生不會因此多支出學費，符合社會公平正義，但政府要做制度性的改變。

台大校長管中閔任期將在明年1月屆滿，台大校長遴選委員啟動新校長遴選程序，昨起到22日舉行5場校長候選人說明會，除第五場為1人參與，其餘4場各有2人參與，每位候選人可發表40分鐘治校理念說明，以及意見交流40分鐘，預計9月初進行校務會議推薦投票，10月8日前選出新校長。

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▲▼台大研發長李百祺(右)與台大法律系講座教授陳聰富（左）。（圖／記者許敏溶攝）

▲今晚校長候選人說明會，由台大研發長李百祺(右)與台大法律系講座教授陳聰富（左）輪流上場。（圖／記者許敏溶攝）

今晚的說明會，由台大研發長李百祺與台大法律系講座教授陳聰富依序上場說明，陳聰富則以「社會的典範、進步的力量」作為主題，陳聰富表示，台大在台灣具有特殊崇高地位，要作為各界典範，道德涵養非常重要，一個工程師沒有道德涵養，工程品質低落，所以老師要以身作則，成為學生的學習榜樣，像是傅斯年校長一樣，作為學生的道德涵養的榜樣。

面對大學的學雜費問題，陳聰富提出一個「分級制學費制度」構想，也就是根據家庭收入高低，作為學生繳交學費的依據，陳聰富說，收入高的家庭繳交比較高的學費，符合社會公平正義，也讓階級有反轉機會；另外陳聰富也提出「捐款分享制度」想法，對於台大校內比較會募款的學院，7到8成留在該學院使用，其餘2到3成分給其他比較不會募款的學院，讓台大全面提升。

台大研究生協會會長許冠澤則追問學費分級制度，陳聰富補充說，自己想法是，能不能根據各家庭的年所得，例如分成三級，有錢家庭的孩子，可以多繳一點學費，對台灣人民比較公平。

但媒體認為，要落實學費分級難度高，陳聰富則解釋，很多人認為，目前學費政策對窮人不公平，因為私立學校大部分是經濟弱勢學生就讀，若依照每個家庭年所得來分成三級，經濟弱勢學生不會因此多支出學費，反而家境比較好學生要多繳交一些費用，學校可因此多設置一些獎學金，這樣可實踐社會公平，讓弱勢學生得到幫助，這是「積陰德」，但政府要做制度性的改變。

至於林智堅論文抄襲而被撤銷學位，陳聰明認為，學術目的在追求真理，學術倫理是做學問最重要基礎，誠實做學術研究，才會達到真理要求，而台大有很多處理學倫案件經驗，也有充分與完備的法律規範與機制，台大只要依照規定處理，不要因身份不同而不同即可。

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