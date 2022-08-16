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論文抄襲風波延燒　台大校長候選人：訓練好學生就免擔心學術倫理

▲▼台大校長參選人、台大研發長李百祺進行治校理念說明。（圖／記者許敏溶攝）

▲台大校長參選人李百祺，在治校理念說明會提出「2050永續台灣計畫」，並指訓練好學生就免擔心學倫問題。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

台大校長遴選委員會今（16日）晚舉辦第二場候選人治校理念說明會，首先由台大研發長李百祺登場說明，對於林智堅論文抄襲案件，李百祺指出，不管學術工作與求才攬才，或吸引最好學生就讀，就是靠學術聲望，有些個案可以用制度處理，但最重要的正本清源，學校提供正確學習的環境及師生互動關係，在做論文與研究階段，指導教授與學生就要建立起做研究的正確態度。

台大校長管中閔任期將在明年1月屆滿，台大校長遴選委員啟動新校長遴選程序，昨起到22日舉行5場校長候選人說明會，除第五場為1人參與，其餘4場各有2人參與，每位候選人可發表40分鐘治校理念說明，以及意見交流40分鐘，預計9月初進行校務會議推薦投票，10月8日前選出新校長。

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▲▼台大研發長李百祺(右)與台大法律系講座教授陳聰富（左）。（圖／記者許敏溶攝）

▲今天晚上候選人治校理念說明會，由台大研發長李百祺(右)與台大法律系講座教授陳聰富（左）先後登場說明。（圖／記者許敏溶攝）

今天晚上第一場候選人治校理念說明會，首先由李百祺進行說明，他提出「2050永續台灣計畫」，也就是以多元、平等、包容的人本精神永續思維，加上多元學術、人才培育、永續校園的具體策略，讓台大邁向2050。

台大身為高教龍頭，李百祺指出，但當前高教面臨五大挑戰，當社會變遷與社會期待，台大要改變社會，還是社會改變台大，第二個是顛覆式創新，第三個挑戰是少子化與跨國競爭同時出現，第四為價值觀的轉變、校園生態的驟變；第五為全球人才戰，台灣面臨人才（brain drain）流失危機。

李百祺進一步說明，對於台大應以人才為核心，成為世界一流的研究型大學，李百祺提出多點，包括提升研究環境、投資年輕世代、支持中生代，其中在擴大中生代獎助彈薪範圍，由目前40％提升到50％；而台大要建立世界一流大學研究人才體系，包括支持研究人員，建立博士級研究人員生涯發展中心。

對於近期的林智堅論文抄襲案，李百祺指出，學術聲譽跟正直誠信價值，最學校相當重要，在學術工作與求才攬才，以及吸引最好學生就讀，就是靠學術聲望，有些違反學倫個案，雖然可以用制度處理，但最重要是正本清源，而研究生到學校就是學習，論文就是學習一部份，在做論文與研究階段，指導教授與學生就要建立起做研究的正確態度。

▲▼台大研發長李百祺與陳聰富。（圖／記者許敏溶攝）

▲台大研發長李百祺認為，從源頭訓練好學生就免擔心學術倫理。（圖／記者許敏溶攝）

李百祺強調，從研究的計畫書起到最後寫作訓練，都涉及學術倫理，包括不能人為更改研究執行數據，若學校把訓練學生的工作做好，就不用擔心後端去處理學倫個案，所以正本清源方式，是學校提供正確學習的環境及師生互動關係，這是比較重要。

由於林智堅碩論抄襲是就讀國發所在職專班，外界不免認為職專班是否要有調整需要，李百祺則認為，是有討論與調整的需要，因為在職專班和一般碩士班目的不一樣，學生面向與需求不同，現在的架構學生還是修課，整體來看，在職專班學生可以只修學分而不用寫論文，而這個方向是可以討論。

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台大校長遴選李百祺陳聰富林智堅論文抄襲

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