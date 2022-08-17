小心這聲音！恐中BA.5了　醫列「10大前兆」一變就危險

▲英國研究發現，聲音沙啞可能是感染BA.5的主要症狀之一。（示意圖／記者趙于婷攝）

記者李佳蓉／綜合報導

根據指揮中心統計，今年本土確診數已突破488萬，預估在8月底9月初將迎來新一波BA.5流行。對此，胸腔暨重症專科醫師黃軒提醒，別只注意發燒、咳嗽、失去嗅味覺等症狀，因為英國研究發現，感染Omicron病毒「聲音沙啞」為主要症狀之一，他也列出10大恐怖前兆，提醒國人留意。

醫師黃軒今（17）日在粉專《黃軒醫師 Dr. Ooi Hean》示警「BA.5來，請注意這聲音」，並引述英國研究收集了6萬3002名感染Omicron病毒個案，分析這些人的症狀，發現除了喉嚨痛為最常見症狀外，接下來就是「沙啞聲音」，可能也是主要症狀之一。

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很多人以為聲音沙啞，就是失去聲音才算。黃軒解釋，沙啞的聲音聽起來因人而異，一旦染疫，聲音可能出現以下10種轉變：

1.更加刺耳

2.更粗糙

3.更低沉

4.一時叫不出聲音

5.聲音一時之間變輕柔細語

6.無法大聲說話

7.大笑起來，也一直沒有什麼聲音發出來

8.高音分裂或唱不出歌

9.一直在用力發聲

10.忽然不太說話了

黃軒強調，「任何音調行為忽然改變了」都是沙啞聲音的前兆或症狀。在Omicron病毒流行期間非常重要，因為有可能是感染BA.5病毒的症狀之一。此外，研究人員同時也發現，這些沙啞聲音在接種或未接種疫苗者身上，都是一樣的，但接種2次或3次以上疫苗，在Omicron肆虐期間，可減少住院風險。

▲指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞16日在記者會上表示，BA.5和BA.2最大差異就是在傳播力，BA.5高出2～3成，這也是突變比較多，有免疫逃脫的現象，不過在住院、重症率分布上，沒有明顯差別，和之前的Delta比起來，重症率都比較低。

而在症狀部分，之前嗅味覺異常比例比較多，但現在比例相對明顯減少，BA.5最常見症狀包括咳嗽、流鼻水、喉嚨痛、發燒、頭痛、倦怠等很類似感冒症狀。而國外報告，BA.5在兒童症狀上，部分會有侵犯中樞神經情形，但也許會比BA.2來得少一點，但因為BA.5剛流行不久，所以還要持續觀察。

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