男友劈腿！她怒買「報紙全版廣告」曝惡行　超狂復仇網全叫好

實習記者廖翊慈／綜合報導

敢出軌就不要怕被別人知道！澳洲一名女子日前發現男友偷吃，一氣之下買了當地一家報紙的全版廣告，用斗大的字體將對方的渣男行徑公諸於世，「復仇」報紙出版後引發熱議，不少網友看了都直呼「大快人心」。

根據UNILAD報導，澳洲女子珍妮（Jenny）為了報復劈腿的男友史帝夫（Steve），讓周遭鄰居親朋好友都知道此事，特意買了當地報紙「惠特桑迪生活報（Mackay and Whitsunday Life）」的全版廣告，整個版面沒有特別的設計，只見白底加上粗體黑字寫著，「親愛的史帝夫，我希望你和她在一起很開心，現在我要讓全鎮的人都知道，你是個多麼不知羞恥的渣男」，珍妮在最後還附註「這則廣告是刷前男友的信用卡買的。」

報紙一刊登後，因「復仇」廣告的迴響實在是太熱烈，惠特桑迪生活報的主編還在官方臉書上發出三點聲明：1、我們不認識史帝夫，但很顯然地他真的非常非常糟糕。2、我們不會透露任何有關於珍妮的個資。3、我們並沒有從任何一張信用卡內扣除一毛錢

這件事也讓許多網友紛紛笑說，「我好想跟珍妮當朋友」、「珍妮是個狠人哈哈哈，但我喜歡她的復仇風格」、「應該把他的信用卡刷爆才對」、「希望我面對我丈夫外遇時，也能有這種勇氣」、「珍妮這麼有魅力，我不懂史帝夫為何會愛上其他女人」，也有不少人懷疑是報社的行銷手法。