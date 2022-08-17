桃機直擊！2年輕男堅持要飛柬埔寨　家人：讓他們歷練一下

記者游宗樺、黃翊婷／連線報導

本站昨日（16日）報導《直擊！桃機一早飛東南亞櫃檯人潮爆滿 警：能救一個是一個》，今日《東森新媒體ETtoday》再次突擊桃園機場，發現飛往東南亞的報到櫃檯人潮明顯變少。警方表示，曾在排隊隊伍中發現2名要前往柬埔寨金邊的年輕男子，對方說要去工作，與其家人聯繫，家人回覆「要讓他們去歷練一下」，於是同意放行。

▲桃園機場東南亞報到櫃檯人潮減少。（圖／記者游宗樺攝，下同）

台人被騙往柬埔寨並遭到虐打的事件頻傳，昨日（16日）桃園機場第二航廈人潮爆滿，航空公司飛往東南亞的聯合報到櫃檯大排長龍，包含前往柬埔寨金邊的航班，不過，多數都是團體出遊。警方一早就在機場舉牌提醒民眾前往海外工作務必提高警覺，「我們站在這邊，能救一個是一個。」

▼▲警方在機場舉牌提醒民眾小心海外高薪詐騙。

今日（17日）再次直擊桃園機場，飛往東南亞的聯合報到櫃檯人潮明顯減少許多，現場依然有數名警員在櫃檯前舉牌呼籲國人別被「海外高薪」詐騙。不過，警方表示，在排隊隊伍中曾發現2名要前往柬埔寨金邊的年輕男子，上前關心，對方聲稱要去工作，於是請他們打電話回家與家人聯繫，家人則回覆「要讓他們去歷練一下」，最後只能同意放行。

針對近期大幅增加「國人在柬埔寨落入求職陷阱」的受害案件，外交部提醒，如果國人有意前往東南亞地區工作，請務必先查明該公司在當地是否經過合法登記，其產業類別是否符合當地法令，並審慎評估工作內容與屬性，注意契約內容，務必循合理合法、正常管道申請入境，切勿輕信不實網路招募廣告，以免觸法，甚至危及人身安全。