台人被轉賣泰國「痛一下」求救：來接我！　最後逃命結果曝

記者陳俊宏／綜合報導

台人赴東南亞詐騙案層出不窮，曾是柬埔寨詐騙受害者、現投入救援行列的「羽棠」，分享接獲一名台人求救要被送去泰國「痛一下」（摘器官），而轉買途中是最後逃命機會，所幸後來順利落跑，並求助當地警察。

羽棠16日在《57爆新聞》節目提到，15日有一人向她求救，該人已經被詐騙園區送到轉賣區，「他有記得我的聯絡方式，跟一個人借手機來聯絡我。」

▼許多台人被騙去柬埔寨等東南亞國家，遭囚禁、凌虐。（示意圖）



羽棠指出，該名被害人很緊張地說，園區的人跟他講去泰國「痛一下」，「我就說痛一下什麼意思，他說賣器官，請我過去接他。我跟他講，你已經要被賣器官了，你只有一個機會，轉賣過程中有機會可以跑的話，就跑出去。」

羽棠表示，她16日得知該被害人有成功跑到人多的地方，甚至求助當地警察，「我們也有聯繫泰國辦事處，請辦事處跟警察局說先收留這個人。」

頻傳台人赴柬埔寨、緬甸、泰國等東南亞國家，遭賣器官、性侵虐打。警方呼籲，民眾要赴海外工作前，務必查明資方是否為合法公司行號，工作內容有無符合當地法令，審慎評估工作契約；如不慎遇到類似狀況，請立即向我國駐外使領館請求協助，若有親友於國外遇到上述情況，也請立即向警察機關完成報案，警方會通知外交部啟動急難救助。