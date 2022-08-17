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ET專訪／林佳龍3問侯友宜　逼承諾2024「不當第二個韓國瑜」

 

◎採訪：陳家祥、呂晏慈、蘇晏男、陶本和

◎攝影：李毓康、許靖騏

文／呂晏慈

藍綠佈局九合一選戰，國民黨預計今（17日）中常會提名新北市長侯友宜競選連任；不過，獲徵召剛滿月餘的民進黨新北市長參選人林佳龍接受《ETtoday新聞雲》獨家專訪時，罕見重砲對準侯友宜，認為他該承諾不當「第二個韓國瑜」，不會選完市長落跑選總統，並點名國民黨主席朱立倫背書，拋出3個犀利提問，高分貝向侯友宜叫陣。

林佳龍接受《ETtoday新聞雲》獨家專訪時，隔空向侯友宜拋出3大提問：第一，林佳龍選2022年新北市長，選上做4年，中間不會落跑選總統，「侯友宜，你呢？」第二，侯友宜做了12年正副市長，新北市民變成二等公民，社會福利六都最差，締結的國際姐妹城市也是六都最少，別的城市在進步，「新北在你的執政下，有升格又升級嗎？」第三，林佳龍主張65歲以上長輩補助裝假牙、成立運動局，「侯友宜，你要繼續反對嗎？」

▲▼新北市長參選人林佳龍專訪。（圖／記者李毓康攝）

▲林佳龍接受《ETtoday東森新媒體》獨家專訪。（圖／記者李毓康攝）

林佳龍直言，侯友宜要不要選2024年總統，最關鍵的是跟朱立倫的「朱侯情節」。他認為，朱立倫作為負責提名的黨主席必須承諾，給國人交代，侯友宜不能當「第二個韓國瑜」，不能欺騙新北市民、腳踏兩條船、中途落跑，「要嘛你（侯友宜）就不要選新北市長，你給別人選啊，要嘛你去選總統啊，怎麼可以吃碗內看碗外？」

「侯友宜想要模糊，我就逼他講，你不辯論，我就每天出題啊！」林佳龍表示，如此一來選民就會知道侯友宜因為心虛、理虧在逃避，所以不敢面對。他直呼，「（侯友宜）總是要像個漢子嘛！」如果侯友宜心不在此，就浪費了新北市長這個職務，不如大膽一點，而若侯無法做決定，就請朱立倫替他做決定，如果侯落跑，朱要不要先背書、替他負責？「我覺得應該白紙黑字寫清楚」。

▲▼新北市長參選人林佳龍專訪。（圖／記者李毓康攝）

▲林佳龍提出3問，要與侯友宜「直球對決」。（圖／記者李毓康攝）

首拋「減法」選戰策略　林佳龍：用舊招數會失敗，因為我是新的對手

面對3個月後就是投票日，挑戰擁有高民調及現任優勢的侯友宜，林佳龍對選情仍抱持樂觀態度。他說，「這次是很不一樣的選戰，跟傳統長期經營不一樣，我就是要出奇制勝！」因此，他提出「減法的選法」，要出奇招戰勝強敵。

林佳龍分析，侯友宜給人「很勤快」、「好像有在做事」的印象，但是他做的都是「里長」的事，不是市長的事，市長要有里長的服務精神，可是也要有宏觀規劃、跨域治理的能力，例如自己學者從政20餘年，從中央到地方，治理能力經過一定的社會檢驗；然而，侯友宜被「寵壞了」，從來沒有接受過檢驗，這次新北市長選舉，將是侯從政以來第一次被徹底檢驗，將會現出原形。

林佳龍表示，2018年侯友宜還是副市長，面對選戰「一路混到底」，而現在侯已經當了4年市長，主客易位，任內所有政績將被逐一檢驗，但是他過去所宣稱的政績，幾乎都來自前市長朱立倫任內的規劃，或者總統蔡英文上任後推動前瞻基礎建設，包括捷運路線、停車場、老舊校舍整建、林口交流道、基隆捷運、淡北道路新建「關渡新橋」方案，都是別人所主導促成。

至於侯友宜的政績，林佳龍說，講來講去就是解決五股垃圾山、新泰塭仔圳市地重劃工程2項，可是所謂的執行力，只是表面工程，治標不治本，前者根本是朱立倫任內造成的，後者則因拆除違章工廠，造成很多人失去就業機會。

此外，林佳龍批評，侯友宜面對外界檢驗總是說「我就是把握每一天」、「好好的工作」、「把事情做好」等模糊、閃躲、跳針式的回答，這太低估人民的智商，「老是講不出新的話是詞窮嗎？還是就是不當一回事？」侯想要冷處理議題攻防，叫下面的發言人和議員們回應，但其氣急敗壞、太情緒化，有時還像潑婦罵街。

林佳龍說，侯友宜不是金剛不壞之身，自己提出一個個議題，就是要爭取人民的支持，儘管過去侯面對競爭根本不理，但現在若不回應將大失血，因為這些議題一個個都打到不同族群，「他再繼續這麼驕傲，最後怎麼輸的都搞不清楚」，侯的驕傲來自心虛，因為沒有真正做出什麼事，可是得到的聲量卻非常高，如果今天做出很多值得自豪的事情，怎麼會怕正面交鋒？

林佳龍更大膽預言，「這會是他的失敗，會來自於他用舊的招數，因為他遇到的是一個新的對手」。

▲▼新北市長參選人林佳龍專訪。（圖／記者李毓康攝）

▲林佳龍自稱「侯友宜新的對手」，評侯非金剛不壞之身。（圖／記者李毓康攝）

林佳龍親曝勝選方程式：綠色選民回流＋侯友宜「不藍不綠」自傷

林佳龍說，他的團隊在議題戰方面，已經有好的開始，而在組織戰部分，小雞們（指市議員參選人）喜歡這隻母雞（指林佳龍自己）來帶頭，母雞也需要小雞簇擁，民進黨各派系空前的團結，從總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃等各方均投入，因為選舉時間短，他要在行進中整隊，「組織戰我們會越來越倒吃甘蔗」。

林佳龍分析，根據民意調查，過去新北市約有3分之1的民進黨支持者會投給侯友宜，但隨著藍綠在議題戰、組織戰正面對決，綠色選民、中間選民將會慢慢回流，這就是他提出的「新北大翻新」；而在藍色選民方面，過去侯友宜每逢國民黨遇到事情都切割、置身事外，長期在媒體形塑「不藍不綠」的形象，但當綠色回流，藍色也會質疑侯「不純」，不可能左右逢源。

林佳龍並指，侯友宜本來打著「大贏30萬票就勢不可擋，轉戰2024年總統」的如意算盤，國民黨支持者如果挺侯友宜選總統，就不要讓他當新北市長，這樣侯就可以沒有包袱地去選總統，「我幫他解決這個問題啊！不然兩頭空欸！」

▲▼新北市長參選人林佳龍專訪。（圖／記者李毓康攝）

▲林佳龍喜迎「民進黨空前的團結」，評估組織戰將倒吃甘蔗。（圖／記者李毓康攝）

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民進黨國民黨林佳龍侯友宜2022九合一大選2022新北市長

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