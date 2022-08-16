離譜師球棒跳殺打學生！罵沒雞雞、畜生　教育局：徹查懲處不姑息

▲教團中午前往學校呼籲解聘暴力老師。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄一名蔡姓導師遭家長指控以曲棍球棒「跳殺」打學生，經教育團體調查後，發現蔡師不僅經常會對學生體罰，還會罵學生沒救了、畜生，有學生請病假還被調侃「打手槍破皮」、「沒雞雞」。對此，教育局表示，已擴大調查中，絕不包庇縱容體罰，並要求學校徹查懲處。

▲蔡師曾獲選「愛心老師」，卻持曲棍球棒打傷學生。（圖／家長提供）

鳳山區一所國中遭家長投訴，今年4月，一年級體育班蔡姓導師聽到學生發現肢體衝突，便拿著曲棍球衝進教室，當時，A生和B生互打一拳後，情緒已經緩和，A生坐在座位，B生正在用餐。蔡老師一進教室，先用曲棍球棒敲打餐車，大聲喝斥：「你們很愛打架是不是？我陪你們打！」接著站上椅子，以曲棍球棒「跳殺」A生背部，再打B生頭部，接著又回頭打A生的背。

家長後續向學校提出申訴後，案件經人本教育基金會調查，發現蔡老師曾獲「愛心老師」殊榮，卻長期對學生進行體罰、施暴，包括以曲棍球棒打學生手心、波比跳500下、青蛙跳操場2圈、捶胸口、打耳光，掐著學生脖子並大力推頭撞黑板。此外，蔡師還經常沒來由地辱罵學生「沒救了」、「智障」、「畜生」、「敗類」、「你爸媽怎麼生出你這種沒教養的屁孩」。也對學生性霸凌：「你沒有雞雞哦？」；調侃請假就醫的學生：「打手槍破皮」。

▲學生背部遭打傷。（圖／家長提供）

人本教育基金會接獲投訴後，向高雄市教育局檢舉蔡師不當管教。學校依規定於今日下午2點召開教評會，審議蔡老師是否適任。人本教育基金會也在開會前，前往學校大門口，喊出口號「解聘暴力老師、不要師師相護」，呼籲社會大眾捍衛學生權利，依《教師法》解聘蔡姓導師。

教育局強調，該校教師評審委員會審議結果不影響本案後續擴大調查，絕不包庇縱容體罰，並要求學校徹查懲處。

教育局表示，考量該師歷年管教行為，已於今年7月18日函文要求學校就是否有其他學生遭受體罰部分進行擴大調查。因社會局家防中心在7月26日裁處該師違反兒少權法第49條第1項第15款不得對少年為不正當之行為，該校依規定於今(16日)召開教師評審委員會，審議有無解聘及終身不得聘任為教師之必要。

教育局指出，本案該校前已依高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法規定，分別就不當管教、體罰以及疑似就霸凌事件組成調查小組進行調查，並已就體罰部分，經教評會及教師成績考核委員會決議申誡2次。教育局已退回該師教師成績考核委員會懲處結果，要求學校擴大調查該師任教期間，其他學生是否有遭體罰情事，且整體考量一併議處，絕不姑息。

教育局說明，已要求學校踐行擴大調查，並依據高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法辦理後續事宜，教育局也呼籲當事人勇於舉發，教育局絕不包庇、不縱容，並要求學校徹查到底，同時對遭體罰學生加強關懷及輔導措施。