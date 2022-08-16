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社會 社會焦點 保障人權

以為女學生開綠燈！印度博士「壓欄杆狂摸胸」　遭求償3百萬

▲▼愛河夜景。（圖／記者許宥孺攝）

▲一印度博士被控在愛河強摸女子胸部，辯「以為她同意」，獲判無罪。（資料照／記者許宥孺攝）

記者郭玗潔／高雄報導

一名印度博士阿帕（化名）受邀來台教學，期間和一名女學生小琪（化名）到高雄愛河看夜景，小琪事後提告，指控阿帕那晚將她強壓在欄杆上摸胸好幾分鐘，經法院審理，認為當日2人提到「性行為」、「飯店」、「付多少」等語，雙方因對內容認知不同，讓阿帕誤以為小琪同意而摸胸，並無強制猥褻的犯行，一、二審都判阿帕無罪，也駁回小琪民事求償3百萬元的部分，全案還可上訴。

判決書指出，阿帕受邀來台教書，在某大學學生餐廳用餐時，偶然結識女學生小琪，之後2人會用LINE聊天，並於去年2月16日第2次相約出遊，由小琪騎機車載阿帕到高雄各景點遊玩，最後到愛河看夜景。

小琪事後告上法院，指控當時她靠近河邊欄杆，阿帕就站在她後面，將她往欄杆壓，不經同意就摸她肩膀，並把手伸進她的內衣裡面摸胸，摸了好幾分鐘，她當下嚇傻，跟他說「夠了吧！」阿帕才罷手。

阿帕表示，當時小琪說她不舒服，所以他幫小琪按摩肩、臉，過程中聽到她聊性愛的事情，認為這是「開綠燈」的意思，而且他摸小琪胸部時，她的反應讓他覺得她「同意、想要繼續」，否認有違反小琪的意願。

阿帕指出，當天小琪說她沒工作缺錢，向他索取1萬2，但他沒錢，小琪開始不開心。小琪也在警詢時提到，阿帕想跟她發生關係，她想跟他說10萬，但說成1萬，所以阿帕說他可以一個月付她5千元，讓她聽了很生氣變得冷淡等語。

小琪聲稱，因為阿帕是「黑人」、「暴衝力比白人、黃種人快」，以及她曾看過一部電影為印度跟美國的摔角比賽，最後印度得勝，所以才沒有反抗，也沒有求救。

法官審理認為，當天2人對話有「性行為」、「生小孩」、「飯店」、「沒工作」、「付多少」等語，但雙方對這些名詞前後文的內容理解卻大相逕庭。另外，愛河是一個開放空間，小琪在被摸胸的幾分鐘內，並沒有用手推開阿帕，也未向路人求救，而阿帕聽到「夠了吧」，即停止撫摸而與小琪拉開距離，並非不顧小琪意願，阿帕摸胸確有可能以為小琪同意，因此判阿帕無罪，也駁回小琪提出附帶民事賠償3百萬的部分，全案還可上訴。

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