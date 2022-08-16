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社會 社會焦點 保障人權

酸請假生「打手槍破皮」　離譜師用曲棍球施暴！教團籲：快解聘

▲▼「愛心老師」持曲棍球打傷學生。（圖／家長提供）

▲曾獲「愛心老師」殊榮的蔡姓導師，持曲棍球打傷學生。（資料圖／家長提供）

記者許宥孺／高雄報導

高雄一名蔡姓導師遭家長指控以曲棍球棒「跳殺」打學生，經教育團體調查後，發現蔡師不僅經常會對學生體罰，還會罵學生沒救了、畜生，有學生請病假還被調侃「打手槍破皮」、「沒雞雞」。校方於今日下午召開教評會，審議蔡師是否適任，教團也前往呼解聘暴力老師，不要師師相護。

鳳山區一所國中遭家長投訴，今年4月，一年級體育班蔡姓導師聽到學生肢體衝突，便拿著曲棍球棒衝進教室，當時，A生和B生互打一拳後，情緒已經緩和，A生坐在座位，B生正在用餐。蔡老師一進教室，先用曲棍球棒敲打餐車，大聲喝斥：「你們很愛打架是不是？我陪你們打！」接著站上椅子，以曲棍球棒「跳殺」A生背部，再打B生頭部，接著又回頭打A生的背。

▲▼「愛心老師」持曲棍球打傷學生。（圖／家長提供）

▲▼蔡師持曲棍球棒「跳殺」打學生的背部。（圖／家長提供）

▲▼「愛心老師」持曲棍球打傷學生。（圖／家長提供）

家長後續向學校提出申訴後，案件經人本教育基金會調查，發現蔡老師曾獲「愛心老師」殊榮，卻長期對學生進行體罰、施暴，包括以曲棍球棒打學生手心、波比跳500下、青蛙跳操場2圈、捶胸口、打耳光，掐著學生脖子並大力推頭撞黑板，黑板因此凹一個洞等暴力攻擊，甚至曾用騰跳把學生打到送急診。

此外，蔡師還經常沒來由地辱罵學生「沒救了」、「智障」、「畜生」、「敗類」、「你爸媽怎麼生出你這種沒教養的屁孩」。也對學生性霸凌：「你沒有雞雞哦？」；調侃請假就醫的學生：「打手槍破皮」。

人本調查，蔡師在2010年就被爆出打學生耳光、扣發比賽獎金事件；過去10年，也常對學生體罰、羞辱，導致班上常有大量學生被逼著轉學，但蔡師卻在2018年或高雄市教育會推選為「愛心教師」，此舉相當荒謬。

▲▼教團前往學校呼籲解聘暴力老師。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲教團前往學校呼籲解聘暴力老師。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲持曲棍球棒跳殺打學生的蔡姓老師曾或愛心老師殊榮。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲持曲棍球棒跳殺打學生的蔡姓老師曾或愛心老師殊榮。（圖／記者許宥孺翻攝）

蔡師的惡質行為被揭發後，高雄市社會局以行為違反《兒童及少年福利與權益保障法》第49條第1項第15款「其他對兒童及少年或利用兒童及少年犯罪或為不正當之行為」為由，對蔡老師開罰。

學校依規定於今日下午2點召開教評會，審議蔡老師是否適任。人本教育基金會也在開會前，前往學校大門口，喊出口號「解聘暴力老師、不要師師相護」，呼籲社會大眾捍衛學生權利，依《教師法》解聘蔡姓導師。

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