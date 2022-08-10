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交往5年！女友玩線上遊戲6個月「被網公拐走」　他見1證據淚崩

一名男網友悲訴交往5年的女友為了遊戲離他而去。（示意圖／Pexels）

▲一名男網友悲訴交往5年的女友為了遊戲離他而去。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

不少男性都希望有個會打Game的女友或老婆陪自己玩遊戲，卻有一名男網友悲訴自己交往5年還論及婚嫁的女友，不只背著他交了「網公」，還為了遊戲在交往5周年當天和他分手，讓男網友痛心悲訴：「5年感情被玩不到6個月的遊戲打敗」。

原Po在臉書社團「匿名2公社」發文表示，自己原本對女友玩線上遊戲與加公會Line沒有意見，一開始還會跟女友一起玩，怎知對方「不希望公開我們的關係，她也因為這樣有了網公」，儘管原Po對此大表不滿，卻反被女友嫌幼稚，還說有人帶拿裝備更方便，要原Po「不要遊戲跟現實分不清」。

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然而，選擇相信女友與停玩遊戲的原Po漸漸發現，對方久久才讀訊息、Line永遠通話中或是接了秒掛，還常常過了凌晨才回訊息，兩人也因此多次發生爭執，原Po甚至被嗆「別像恐怖情人一樣奪命連環Call」。最終兩人因「交往5周年的新手機」吵到分手。

原Po表示，當天買了一支女友吵了很久的手錶當作驚喜，卻發現對方拿出「公會的人送的手機」給手錶拍照，接著驚知女友違背不參加網聚的承諾，在KTV和公會成員見面，但原Po的不滿與不安卻得到女友一句「連信任感都沒有，我覺得跟你在一起有壓力」，接著就毫不遲疑答應原Po「分手吧」的氣話。

原Po哭訴：「我們論及婚嫁，雙方父母見過好多次面，還一起跟對方父母出遊，女友家人親戚都介紹我是未來女婿，就這樣我以為可以走到最後，5年的相處，被上線不到6個月的遊戲打敗。」最後悲問網友們：「到底是我提的分手，是我甩了她對吧？」

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