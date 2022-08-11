早餐店點荷包蛋！老闆娘「一打是雙蛋黃」多收5元　網一面倒不挺

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

記者周亭瑋／綜合報導

蛋價從今年初開始就居高不下，一名網友近日到早餐店點兩份荷包蛋，怎料因為其中一顆是雙蛋黃，老闆娘立刻表示，要多收5塊錢。此舉讓他相當衝擊，認為雖然是小錢，但覺得不太合理，也忍不住問同行「有這種潛規則嗎？」

網友在「匿名2公社」提到，某天早上換吃一間不常去的早餐店，點了兩個荷包蛋外帶，當時老闆娘迅速敲蛋下鍋，緊接著又轉身，用蒙娜麗莎般的微笑說，「其中1顆蛋是雙蛋黃，要多收5元，一共25元喔！」

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當下，他看著蛋都上煎台了，也只能付錢帶走，所以沒多說什麼，但事後越想越不對勁，「妳跟蛋商買蛋，蛋商也沒多收妳雙黃的蛋錢啊？那為何要我多付5元？」

▲雞蛋批發價從去年底44元，一路漲到52元。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

最後，原po也不禁怒問，「請問有做早餐店的朋友，你們有這種潛規則嗎？多5元不是付不起，是覺得奇檬子不爽！」

對此，大部分網友傻眼直呼，「誇張，沒人這麼算的啦」、「當做慈善就好，以後不用再去」、「X的我最討厭吃蛋黃了還要被多收5元，我才不要那顆」、「請她挖顆蛋黃起來」、「雖然5元扯不到預算問題，但是蛋又不是客人選的。如果今天去飲料店，店員做好了，跟你說剛剛不小心珍珠多舀了一些，多加你5元喔，大家也可以接受嗎」。

不過，也有人笑說，「現在單點荷包蛋1個都15元了，2個是30元才對，她少收5元，你賺到了喲」、「荷包蛋10元很佛心了，幾乎賺不到錢，不要計較」。

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