快訊／跨國救人被外交部稱「誤導國人」　Bump氣炸回應了

▲好棒Bump拍攝影片揭露詐騙真相、親自飛到國外救受困台人。（圖／翻攝自Bump Youtube）



記者鄒鎮宇／綜合報導

Youtuber「好棒Bump」的Bump拍攝「詐騙解碼」影片，近日更親自前往柬埔寨救人，然而過去在救援杜拜受困的林姓男子時，向外交部求援遇到困難，經事件發酵後，外交部16日回應「切勿以訛傳訛，避免誤導國人」，讓Bump直接氣炸，怒批「只能說做這一件事情真的是他媽的爛透了。」

據悉，Bump過去到杜拜營救受困的林姓男子，過程中尋求外交部駐杜拜辦事處協助申請臨時護照，卻頻頻遇到困難，因此在影片中記錄一切。然而，外交部16日發布新聞稿，稱Bump所述與事實不符。

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Bump於16日晚間在個人IG發出限時動態，轉貼《ETtoday新聞雲》16日的外交部回應《網紅Bump營救遭詐豬仔控政府刁難 外交部還原過程》一文；他表示，「現在是為了面子講什麼話都可以是嗎？還是說這樣講是為了選舉？有必要嗎？」

▲外交部長吳釗燮。（圖／外交部提供）







▲Bump不滿外交部的指控。（圖／翻攝自Bump IG）



Bump對於被外交部誤導非常憤怒，質疑政府難道不能被人民監督，「說我誤導國人？所以意旨我說謊囉？還是怎樣？要你們認錯很難？你們就是沒錯？沒有進步空間？還是這個政府不能被人民監督？只要人家有意見陳情，就是要抹黑對方說謊？」

Bump感嘆，外交部可以找受害者出來開記者會，「我影片原檔、機票發票、訂房訊息、對話錄都還留著，絕對經得起考驗，只能說做這一件事情真的是他媽的爛透了。」

最後，Bump對外交部喊話，「只要你們再繼續他媽的亂講我誤導民眾，我就每天開直播、拍影片，聯合所有力量控訴到你們下台為止！」

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