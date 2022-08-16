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社會 社會焦點 保障人權

老公被爆是人蛇首腦！女星4特徵曝　虛擬幣洗錢海削躍上大水房

記者黃宥寧／台北報導

近日瘋傳台人抱「淘金夢」遠赴柬埔寨，慘淪「豬仔」遭虐，更有器官被摘，徵信業者砲哥指出，台灣某女星丈夫就是「人蛇集團首腦」，現從事「大水房」以虛擬貨幣方式幫同業洗錢，通常1比30，他賣到同行手上則以是1比34、1比35賺取高暴利，他更進一步曝光該名女星4點特徵。

▲▼砲哥 。（合成圖／ETtoday資料照）

▲徵信業者砲哥指出柬緬泰詐騙首腦是「某戲劇女星老公」，並曝光更多該名女星曾參與過的演戲作品 。（合成圖／ETtoday資料照）

砲哥點出該女星特徵為：一、年約40歲左右；二、年輕時拍過多部膾炙人口的偶像劇、校園喜劇；三、出道逾20年，四、該女星老公因小時候在泰國念過書，加上疑有親戚在泰，因此開始在柬、泰從事詐騙，他目前詐騙手法也大升級，更以虛擬貨幣幫同業洗錢，是「大水房」，例如虛擬貨幣是1比30，他賣到同行手上，是用1比34或1比35，以此賺高暴利，是當地詐騙「翹楚」。

砲哥最後表示，通常台灣人都不是領導者，台灣兄弟到柬、泰都是「中間幹部」，教大家如何詐騙，真正金主以及監督者都是大陸人、新加坡人；他也指出，「豬仔」都以1萬至2萬美金被賣，但台人百分之90都會花錢贖回人。至於買賣器官，詐騙集團並不常做，因為對他們來說器官拔了也不一定有人買，除非「豬仔」不乖又不聽話，剛好有「買主」才會成交。

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