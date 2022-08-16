快訊／藍委曝僅1人員負責柬埔寨業務　外交部澄清：5月已成立救援小組

▲航警局人員在桃園機場進行防詐騙宣導。（資料照／記者沈繼昌翻攝）



記者杜冠霖／綜合報導

國民黨立委洪孟楷、鄭正鈐、吳斯懷15日以國會外交名義前往柬埔寨，洪孟楷透露，據了解，駐胡志明辦事處處理詐騙救援問題，目前只有一位年約30歲的女姓外交人員負責辦理急難救助，對此，外交部回應，5月就成立「柬埔寨緊急救援專案小組」，由胡志明辦事處處長帶領外交部及警政、調查與移民等6位同仁，統籌協助營救國人受困柬埔寨相關事宜。

洪孟楷說，大家都很關注近期詐騙、人蛇案件，柬埔寨台商會長就痛陳，這樣的詐騙案件其實之前就已有關切，而更早在近一個月前就以亞洲台商總會正式公函向政府陳情，希望有關單位能給予外館足夠經費與人力，然而，如今一個月過去，政府沒有增加人力，讓外館人員獨自面對，很難想像這樣的業務量竟然是這樣處理。

對此，外交部表示，旅外國人急難救助是外交部及駐外各館處重要經常性業務之一，駐外館處並設有「緊急聯絡專線電話」，由全館人員包括相關部會派駐合署辦公同仁共同輪流執機，以即時接聽、回應及協助旅外國人所遭遇的急難事件，此一機制已行之有年、運作良好。

外交部指出，為因應近期大幅增加「國人在柬埔寨落入求職陷阱」的受害案件，外交部已於5月電請兼轄柬埔寨業務的駐胡志明市辦事處成立「柬埔寨緊急救援專案小組」，由胡志明辦事處處長帶領外交部及警政、調查與移民等6位同仁，統籌協助營救國人受困柬埔寨相關事宜。



另外，外交部亞太司長周民淦大使於15日應邀出席立法院國民黨團「國際人口販運記者會」時，也曾向與會委員說明辦事處專案小組的組成及運作情形。未來外交部將視該專案小組實際救援需要，隨時調整人力，以提升駐處急難救助能量，同時強化與柬埔寨的警政、司法等單位聯繫。



外交部再次呼籲，如果國人有意前往東南亞地區工作，請務必先查明擬任職公司在當地是否經過合法登記，其產業類別是否符合當地法令，並審慎評估工作內容與屬性，注意契約內容，且務必循合理合法、正常管道申請入境，切勿輕信不實網路招募廣告，以免觸法，甚至危及人身安全。

外交部表示，在通報個案前，請備妥受害者護照或身分證件資料、在柬埔寨的聯絡方式、被詐騙情況及遭遇限制人身自由地點等資訊，以利外交部及有關單位進行處理。