民進黨候選人爆抄襲　林耕仁痛批「離譜」：議員提案當政見

▲國民黨新竹市長候選人林耕仁痛批民進黨參選人沈慧虹的政見，居然抄襲國民黨陳慶齡議員的提案，直指「非常離譜」（圖／地方中心翻攝）



地方中心／新竹報導

新竹市議員陳慶齡16日召開「抄跑記者會」，指控沈慧虹敬老卡政見抄襲，國民黨新竹市長候選人林耕仁一同出席。林耕仁表示，陳慶齡議員早在6月就代表國民黨團提案，提高敬老卡點數至1200，但市府無動於衷，更誇張的是將一項本來可以提前推動的政策，當成候選人的選舉政見，這樣扭曲的心態，根本是把選舉利益看得比市民利益還重要。

黨團總召陳治雄、議員林耕仁、陳慶齡、鍾淑英、張祖琰、蕭志潔皆出席記者會。陳慶齡表示，前市長林智堅執政近八年，國民黨團「不是沒做事，而是被擋著沒辦法做事」，許多政策建議，民進黨提出的可以，國民黨就不行。如同他早在6月6日就在議會提案，要求將敬老卡點數從600提高到1200，但市府當初沒有動作，兩個月後居然原封不動變成沈慧虹政見。他要求抄襲他提案的沈慧虹，將政見收回。

林耕仁表示，陳議員6月6日就在議會提案，調整敬老卡點數，從600提高到1200，想不到在8月7日，沈慧虹提出與陳慶齡議員一模一樣的政策內容。他質問沈前副市長，為何當初市府收到議員提案時，沒有評估執行？是否當時已經決定，要將敬老卡升級的政策，當作是選舉時的競選內容？如果是，那麼就是將選舉的利益置於市民利益之上；如果不是，為何當初市府沒有依照議員的提案來執行？

林耕仁痛批沈慧虹提出「讓專業的來」果然成為口號。因為過去7年半在市府擔任副市長，完全無建樹，連棒球場、將軍村的標案工程，都是「零經驗」的廠商負責，讓市政建設烏煙瘴氣、黑影幢幢。現在為了接班林智堅，才想到要提出以前議員提案的政策，看來沈慧虹心中，只有政黨，沒有市民，新竹市民完全無法接受。

媒體詢問沈慧虹政見抄襲議員提案，林耕仁再次強調，陳慶齡議員6月6日就在議會提案，敬老卡點數從600提高至1200，但當時市府無動於衷；之後沈慧虹辭職參選，在8月7日就提出完全相同的政策，顯然當時市府不是不做，而是不願意做，更誇張的是將一項本來可以提前推動的政策，當成候選人的選舉政見，這樣扭曲的心態，根本是把選舉利益看得比市民利益還重要，痛批心中只有政黨、只有選舉，沒有城市、沒有新竹，非常離譜。