苦苓再預測！2原因斷言新竹市「綠地變藍天」：她們會輸

▲苦苓分析預測新竹市長由林耕仁當選的原因。（圖／翻攝自臉書／苦苓）



實習記者林郁婷／綜合報導

年底11月26日九合一大選進入倒數103天，作家苦苓日前預測全台各縣市市長人選，還跟網友玩起了「對賭雞排」，掀起熱議。今（15）日他又針對新竹市選情進行分析，大膽斷言將綠地變藍天，會由國民黨林耕仁當選。

新竹市長人選國民黨派出的是資深議員林耕仁，而民進黨派出曾任林智堅副手的沈慧虹，民眾黨則是推出現任立委高虹安，三角督戰況可說是相當激烈。

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▲新竹市長參選人高虹安、林耕仁和沈慧虹。（圖／翻攝自Facebook／沈慧虹、林耕仁、高虹安）



苦苓今日在臉書發文表示，「預測林耕仁會當選的原因」，首先是沈慧虹失去前市長的助力，再來也不看好民眾黨的高虹安，因為她曾任鴻海集團副總經理和鴻海工業大數據辦公室主任，然而「竹科的人普遍討厭鴻海」，因此推測最後是林耕仁勝選。

網友看完後意見分歧，部分人認為林耕仁不會當選，「新竹市是高虹安會當選」、「不到最後不要輕易放棄，新竹市不能走回頭路啊」、「認真？新竹市如果是他當選，我寧願選阿財，太小看新竹市民了，這次我不依」、「基本上認同，但選情瞬息萬變，建議定期檢討更新，提高準確率」。還有不少人敲碗，希望苦苓也能說明其他縣市的預測原因。