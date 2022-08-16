霸凌被害者也會成為加害者！研究分析：網路和現實都有高度重疊

▲研究交叉比對發現，霸凌受害者或加害者都有高度重疊。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

霸凌被害者，也可能會成為加害者！「iWIN網路內容防護機構」成立滿9周年，今（16）日舉行年會，其中國家衛生研究院醫師林煜軒分享兒少網路行為觀察報告，提到無論是網路霸凌或實體霸凌，經交叉比對發現，受害者或加害者都有高度重疊；而在網路上經歷過霸凌的人，現實中通常也有相似經歷。

林煜軒分享，網路霸凌雖然比實體霸凌的數據少，約百分之1，儘管數據看起來不高，但若以校園班級來換算，相當於平均1到2個班級就有一位。

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▲目前實體霸凌仍大於網路，但網路上經歷過霸凌的人，現實中通常也會遇到。（圖／記者林育綾攝）

而研究也顯示，兒少的實體霸凌無論加害或被害者，都比網路還要高；不過網路霸凌的盛行率，會隨著年紀增長而下降；但在「私密照提供」方面，會隨著年齡增加而比例增高，也就是高中生比例比國中小還高。

至於私密照外流原因，經調查發現許多兒少是主動提供，在動機上，有國際學者分析，這些主動提供私密照的兒少認為這是一件正向的事，可以增加知名度或證明自己的吸引力。

▲在「私密照提供」方面，會隨著年齡增加而比例增高。（圖／記者林育綾攝）

而經過研究，將網路霸凌和實體霸凌，交叉比對分析發現，無論是受害者或加害者，兩者有高度重疊，也就是說被霸凌的人，可能也會霸凌他人；而在網路上經歷過霸凌的人，現實生活也有很高比例遇到霸凌事件。

他提到，新格蘭醫學期刊在百年前曾經發表，當年有位開車開太快、出車禍導致肋骨骨折的案例，這起案件在如今看來一點也不稀奇；但在這時代，很多網路上的危機其實就像百年前開車一樣，當時人們還不知道行車安全，也不知道該繫上安全帶，因此在兒少使用網路安全上，確實仍需要更多資訊宣導。

▲iWIN攜手Meta及資訊設計專長的Relanding Design，共同為兒少打造「數位公民」互動網站。（圖／記者林育綾攝）

針對兒少使用網路安全，iWIN攜手Meta及資訊設計專長的Relanding Design，共同為兒少打造「數位公民」互動網站，以「數位公民群島」線上旅遊為概念，讓玩家可藉由申辦入境數位世界所需的護照，許下身為數位公民的守法承諾。其中 Meta 所主導、以辨識不實資訊為主題的「辨別不食島」互動體驗，更引導玩家思考如何在交換、討論不實資訊的過程中，也盡量維護人際和平。