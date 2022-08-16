「還我乾淨家園自救會」遭提告　許百芳：司法手段我們不畏懼

▲針對雲林縣政府近期對「還我乾淨家園自救會」在斗六市綁「要蓋焚化爐決定權在縣府！張麗善踹共！」紅布條提出告訴，「還我乾淨家園自救會」16日召開記者會回應。（圖／還我乾淨家園自救會提供）



記者陶本和／台北報導

針對雲林縣政府近期對「還我乾淨家園自救會」在斗六市綁「要蓋焚化爐決定權在縣府！張麗善踹共！」紅布條提出告訴，「還我乾淨家園自救會」16日召開記者會回應。自救會會長許百芳指出，雲林縣府對於民眾在雲林的公共事務議題的表達，竟然以動用司法手段來對付，「我們絕不畏懼，相信真相會越來越明，會越來越清楚，要讓雲林縣民知道事實與真相」。

許百芳提到，經濟部已經在7月連發三篇新聞稿強調雲林沒有要蓋焚化爐，明確承諾「不會在雲林設置任何焚化爐或專燒爐」，但是還是有人在地方懸掛斗六市要蓋焚化爐的白布條，引發市民的議論與恐慌。

他說，因此「還我乾淨家園自救會」針對這個全雲林民眾都關心及煩惱的重大議題，用同樣的方式，對相同重大公共議題來表達意見。

許百芳表示，懸掛的紅布條被斗六市公所清潔隊拆除，卻不見斗六市公所用相同的行動來處理「要蓋焚化爐」的白布條，讓謠言繼續在雲林流傳，這樣的雙重標準，令人遺憾及失望。

律師蔡宛緻指出，「事業廢棄物處理」是一個非常重大的公共議題，以公共利益的角度而言，所有鄉親的言論都是很寶貴，都有助於大家了解公共議題的全貌與各項細節，因此針對重大公共議題的討論，應該受到高度言論自由的保障。

蔡宛緻表示，以過往的案例來看，縱然有對發表相反意見言論的人提告，在檢察官，或法官的程序，絕大部份都是以不起訴或者無罪去處理；因此，對相反意見提告這個動作，除了非常浪費司法資源以外，也會讓鄉親對這個重大的公共議題噤若寒蟬，反而對於這個議題的討論是沒有幫助的。