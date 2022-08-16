台語認證爆舞弊...立委施壓討成績　成大：多人作弊「4科0分」

記者林悅／台南報導

成功大學台灣語文測驗中心與社團法人台灣羅馬字協會，共同辦理2022年春季全民台語認證已於7月15日正式公布成績，但卻傳出有20多名考生涉集體作弊，及立委施壓討成績，成大發言人李俊璋指出，該中心非成大編制單位，有關立委涉嫌施壓情事，應由委託機關教育部查處。

▲2022年春季全民台語認證傳出有20多名考生涉集體作弊。（圖／成大提供）

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▲成大發言人、副校長李俊璋指出，台灣語文測驗中心是隸屬於成大產創總中心之下的非編制中心，是一個自主經營的單位。（圖／記者林悅翻攝）

成大發言人、副校長李俊璋指出，台灣語文測驗中心是隸屬於成大產創總中心之下的非編制中心，是一個自主經營的單位，產創總中心主要在於協助行政、人事、及中心業績的評鑑，並未涉入所屬中心内部的經營和管理，台灣語文測驗中心主任蔣為文老師請他表達感謝大家的關心。

李俊璋轉述蔣為文老師說明指出，這次事件起因於5月28日舉行的2022年春季全民台語認證測驗，傳出20多名學生違反試場規則，主辦單位台灣語文測驗中心試務委員會已依照證據調查，根據相關證據認定作弊一事屬實，同已陸續對違規考生做出懲處，包括單科０分及最重4科0分。

李俊璋指出，有關作主嫌部分，該中心有請他來說明，但對方拒不來說明，中心已寄存證信函給主嫌，準備提起告訴。另有關有立委涉嫌施壓一事，蔣為文老師並沒有向校方說明，因台灣語文測驗中心是隸屬於成大產創總中心之下的非編制中心，是一個自主經營的單位，係受教育部委託之業務事項，相關疑義應由教育部進一步了解查處，成大並不涉入。

據了解，教育部即將於今年秋季開始在中等學校，開課教授台灣語文，因此帶動許多教師研習台語並參加台語認證。依據教育部規定，教師須具備至少B2中高級的台語認證證書，才能在學校教台語課程，此次春季全民台語認證考試過程大致順利，但事後竟傳出有20多位考生違反試場規則或集體作弊。

台灣語文測驗中心主任蔣為文表示，5月28日考試當天有少數考生利用網路群組，傳送考試題目給下梯次的考生，考生這些行為已違反試場規則及違反著作權法，台灣語文測驗中心已針對違反試場規則或集體作弊的考生，進行調查並陸續做出懲處之決議。最輕之懲處為違規之科目以0分計算，最重的是取消考試資格（四科0分），並5年內禁止報考全民台語認證。

▲成大台灣語文測驗中心主任蔣為文，臉書PO文怒批竟有立委替作弊考生向測驗中心施壓討成績。（圖／蔣為文臉書）

成大台灣語文測驗中心主任蔣為文，更在15日深夜在其臉書PO文指出：「竟然有X黨的立委替參加台語認證作弊的考生來向台灣語文測驗中心施壓討成績！乾脆請這位立委召開公聽會，讓大家聽聽看什麼理由可以允許考試作弊！難道X黨不想選市長了？或許他們想繼論文抄襲風波後又有支持考試作弊的新聞焦點？」。

台南市警一、五分局指出，有關國立成功大學台灣語文測驗中心與社團法人台灣羅馬字協會，共同辦理的2022年春季全民台語認證，警方尚無接獲相關報案。