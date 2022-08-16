陳椒華被列「台獨頑固份子遭制裁　時力：這是我們光榮的印記

▲陳椒華。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

中國官媒《新華社》指出，中共中央台辦發言人16日授權宣布我方官員蕭美琴、顧立雄、蔡其昌、柯建銘、林飛帆、陳椒華、王定宇為「台獨頑固份子」，制裁他們及其家屬禁止進入中國、港澳地區，並限制其關聯機與中國有關組織、個人進行合作。針對陳椒華被列在名單中，時代力量表示，無疑是再次驗證時代力量對自由民主的捍衛，以及對於台灣主權的堅持，而這也是時代力量光榮的印記。

時代力量16日表示，據中共官媒《新華社》16日報導，中共中央台辦發言人經授權，宣佈對被列入清單的「台獨」頑固分子實施制裁， 在所公布的七人清單中，本黨陳椒華主席赫然在列。

時代力量說，這並非中共第一次針對「台獨份子」出手，用套上台獨大帽，對被列名人員及家屬進行所謂制裁，包括禁止其本人及家屬進入大陸和香港、澳門特別行政區，限制其關聯機構與大陸有關組織、個人進行合作等。



時代力量認為，無論是「 台獨頑固份子」清單、「台獨撲克牌」、條列「台獨份子」的罪狀，都是中共以威嚇暴力的方式，侵害台灣民主自由。

對於時代力量再度被北京點名，時代力量強調，無疑是再次驗證時代力量對自由民主的捍衛，以及對於台灣主權的堅持，讓中共完全無法接受，而這也是時代力量光榮的印記。



時代力量說，中共動作頻頻，一方面連日舉行鎖台軍演武力恫嚇，另一方面發布「對台白皮書」、「台獨頑固份子」名單等宣傳戰，製造寒蟬效應的企圖，實際上只是凸顯中共對台統戰的失敗，更彰顯其對世界民主國家團結合作的焦慮與不安，



時代力量強調，「面對中共的囂張跋扈，時代力量只會挺直腰桿，堅定捍衛台灣主權。我們要再次強調，台灣的獨立自主，全世界有目共睹， 而台灣人民捍衛民主自由的理念，絕不容許任何人挑戰」。