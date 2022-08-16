黃國昌曬論文又引學歷大戰　賴品妤「被燒到」百字開嗆：關你屁事

▲民進黨立委賴品妤。（資料照／記者黃克翔攝）

記者皮心瑀／綜合報導

政壇論文門延燒，前立委黃國昌因高分貝開轟被綠營支持者點名也要好好檢視，立即曝光自己的三篇論文，更表示「陳明通根本看不到車尾燈」，引爆學歷大戰，而這把火似乎燒到民進黨立委賴品妤，讓她開嗆「學歷百百種，什麼人都有」，除了狠酸黃國昌，連時代力量立委邱顯智都中槍。

黃國昌日前表示，即將出任台大國發所所長的學者劉靜怡告訴他，有人對他論文有興趣，他深感受寵若驚，就找出三篇讓他們好好研究，分別是 〈Mock Jury Trials in Taiwan-Paving the Ground for Introducing Lay Participation〉、〈Does the type of criminal defense counsel affect case outcomes?: A natural experiment in Taiwan〉、〈Do Rich and Poor Behave Similarly in Seeking Legal Advice? Lessons from Taiwan in Comparative Perspective〉，各刊在《Law and Human Behavior》、《International Review of Law and Economics》、《Law & Society Review》，並稱「說句不客氣的，這種等級的期刊，陳明通根本看不到車尾燈」。

戰火向外延燒，賴品妤疑似因此受到黃國昌支持者攻擊，直言「誰要像青春期不滿足一樣嗆賭沒人要看的論文不關我的事，不過不用像猴子一樣特別跑來跟我靠北我的學歷」，並強調自己一向主張「我的學歷關你屁事、你對我的學歷有意見關我屁事」，因為學歷百百種，什麼人都有。

賴品妤暗酸，像是德國法碩士會在新政治選舉造勢搞到快要脫褲懶，「但更慘的是後浪推前浪，褲懶掉在沙灘上，腿很勇健的康乃爾博士，配票單一出去，除了烙跑看不到車尾燈，現在直接被一條褲懶絆倒在前往立委的路上，五四三二一，大家請坐！」

事實上這不是賴品妤第一次開轟黃國昌，2年前也因遭人批評學歷低、靠爸等，讓她氣得在臉書飆罵。