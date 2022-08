黃國昌曬論文又引學歷大戰　賴品妤「被燒到」百字開嗆：關你屁事

▲民進黨立委賴品妤。(資料照/記者黃克翔攝)

記者皮心瑀/綜合報導

政壇論文門延燒,前立委黃國昌因高分貝開轟被綠營支持者點名也要好好檢視,立即曝光自己的三篇論文,更表示「陳明通根本看不到車尾燈」,引爆學歷大戰,而這把火似乎燒到民進黨立委賴品妤,讓她開嗆「學歷百百種,什麼人都有」,除了狠酸黃國昌,連時代力量立委邱顯智都中槍。

黃國昌日前表示,即將出任台大國發所所長的學者劉靜怡告訴他,有人對他論文有興趣,他深感受寵若驚,就找出三篇讓他們好好研究,分別是 〈Mock Jury Trials in Taiwan-Paving the Ground for Introducing Lay Participation〉、〈Does the type of criminal defense counsel affect case outcomes?: A natural experiment in Taiwan〉、〈Do Rich and Poor Behave Similarly in Seeking Legal Advice? Lessons from Taiwan in Comparative Perspective〉,各刊在《Law and Human Behavior》、《International Review of Law and Economics》、《Law & Society Review》,並稱「說句不客氣的,這種等級的期刊,陳明通根本看不到車尾燈」。

戰火向外延燒,賴品妤疑似因此受到黃國昌支持者攻擊,直言「誰要像青春期不滿足一樣嗆賭沒人要看的論文不關我的事,不過不用像猴子一樣特別跑來跟我靠北我的學歷」,並強調自己一向主張「我的學歷關你屁事、你對我的學歷有意見關我屁事」,因為學歷百百種,什麼人都有。

賴品妤暗酸,像是德國法碩士會在新政治選舉造勢搞到快要脫褲懶,「但更慘的是後浪推前浪,褲懶掉在沙灘上,腿很勇健的康乃爾博士,配票單一出去,除了烙跑看不到車尾燈,現在直接被一條褲懶絆倒在前往立委的路上,五四三二一,大家請坐!」

事實上這不是賴品妤第一次開轟黃國昌,2年前也因遭人批評學歷低、靠爸等,讓她氣得在臉書飆罵。