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苗栗134人赴柬埔寨「10人仍失聯」　出境才告訴家人目的地

▲▼苗栗縣長徐耀昌８月１６日縣務會議指示警察局成立跨局處專案小組，防制柬埔寨求職詐騙。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲苗栗縣長徐耀昌8月16日縣務會議指示警察局成立跨局處專案小組，防制柬埔寨求職詐騙。（圖／記者蔡文淵翻攝）

記者蔡文淵／苗栗報導

國內陸續發生國人遭求職詐騙赴柬埔寨遭限制人身自由、扣留護照等人口販運案件，苗栗縣警察局已全面清查近半月苗栗縣民出境至柬埔寨共134人，截至8月15日止已報案共12人遭詐騙，警察局都已通報外交部。

苗栗縣長徐耀昌16日主持縣務會議時，指示警察局成立跨局處專案小組，警察局全面清查近半月(7月26日至8月10日)縣民出境至柬埔寨共134人，其中有7人遭詐騙，已由家屬協助報案；另在專案清查期間前已報案者則有5人，截至8月15日止已報案共12人，3女9男、均已成年。縣警局表示，警方除於第一時間通報外交部外，並比照重大刑案積極偵辦。

據了解，報案12人中有2人已連絡上家人，表示近日將返國，還強調並沒有如新聞中被騙的情節。另一方面，失聯的10人，都是出境後才讓家人知道自己是去柬埔寨，甚至有些家長看新聞後，懷疑失聯家人可能在柬埔寨才報案，警方查出境紀錄才確定出境柬埔寨，所以當事人出境的動機和過程家屬幾乎完全不了解。

據瞭解，由於犯罪集團招募被害人後，會先將對象集中在旅館內居住，等到他們簽約後，再載送至機場出境，警方為防制此種犯罪手法，結合文觀局全面清查旅館，以求機先發現被害人，即時營救。另一方面，警方也請旅行業者協助，針對代購柬埔寨等特定國家機票之民眾，進行關懷了解，希望各方面多管齊下，杜絕這類案件發生。

據統計，此類被害族群以年輕人居多，據了解，其他縣市有未成年少年，亦有原住民及新住民二代受騙。為此，苗栗縣政府統合警察局、勞工及青年發展處、教育處、社會處、行政處及原住民族事務中心，針對不同族群實施分眾宣導，希望提升縣民對於此類犯罪手法的辨識能力，以減少被害。

警察局局長陳武康提醒，常見海外網路詐騙徵才訊息有：從事資訊業或電信客服工作，高薪免經驗，可預支薪水，工作輕鬆，不用進辦公室，無須英文能力，會電腦打字即可，免付機票、PCR檢測及食宿費用，可協助清償原積欠之債務，凡出現這類詐騙關鍵語一定是詐騙，請縣民提高警覺。

▲▼苗栗縣長徐耀昌８月１６日縣務會議指示警察局成立跨局處專案小組，防制柬埔寨求職詐騙。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲苗栗分局長林永勝帶隊，結合文化觀光局稽查人員，清查旅宿業並向業者宣導（圖／記者蔡文淵翻攝)

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